Sitna tjestenina u finom, kremastom umaku od gljiva hit je sezone. Malo posla, puno arome i odlična kombinacija gljiva, začina i Peccorina čine ovo jelo odličnom idejom baš svaki put. Tajna ovog umaka je u tome što su gljive svježe pasirane i prijane, ali i narezane na komade i prepržene, što rezultira punim i bogatim okusom.

Sitnu tjesteninu u finom umaku od smeđih šampinjona poslužite kao samostalan obrok ili kao prilog uz mesna jela.

Tjestenina u umaku od smeđih šampinjona - sastojci: 450 g smeđih šampinjona, očišćenih, podijeljeno

2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja, podijeljeno

30 g maslaca, podijeljeno

sol

1 velika ljutika, sitno nasjeckana

8 češnjeva češnjaka, sitno nasjeckanih

500 ml povrtnog temeljca

225 g sitne tjestenine

240 ml vrhnja za kuhanje

60 g sira Pecorino Romano, sitno naribanog Tjestenina u umaku od smeđih šampinjona - priprema: U blenderu usitnite 340 grama gljiva. (Smjesa ne mora biti glatka.) Tanko narežite preostalih 110 grama gljiva. U velikoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte 1 žlicu ulja i pola maslaca. Pržite gljive oko 8 minuta dok ne postanu hrskave, posolite ih i prebacite na tanjur. U istoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte preostalo ulje i maslac. Dodajte pasirane gljive i pržite ih, povremeno miješajući, dok vlaga ne ispari, oko 10 minuta. Smanjite vatru i dodajte ljutiku i češnjak pa posolite. Kuhajte, miješajući, dok ljutika ne omekša, oko 5 minuta. Dodajte temeljac, postružite što se zalijepilo na tavu i pustite da lagano kuha. Dodajte sitnu tjesteninu i posolite. Smanjite vatru i nastavite kuhati povremeno miješajući dok tjestenina ne bude al dente, oko 10 minuta. Umiješajte vrhnje i sir te kuhajte, često miješajući, dok se sir ne otopi, još 2 do 3 minute. Prije posluživanja umiješajte karamelizirane gljive.

Skriveni restoran u obiteljskoj kući: Ispunjeni san bivšeg natjecatelja MasterChefa u kojem ćete poželjeti ostati satima +20