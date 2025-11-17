Ako tražite brz, lagan i osvježavajući obrok koji je gotov za tren oka, ova tjestenina s brokulom, graškom uz dodatak prženih pinjolia odličan je izbor. Za samo 15 minuta na stolu možete imati tanjur pun zelenila i svježine u nježnom kremastom umaku.

Hrskava, samo blanširana brokula i slatki grašak savršeno se spajaju s bogatom mješavinom vrhnja, limuna i dijon senfa, dok prženi pinjoli dodaju divnu aromu i dobru dozu hrskavosti. Količina sastojaka u receptu dovoljna je za dvije porcije.

Uživajte u svakom zalogaju!

Tjestenina s brokulom, graškom i prženim pinjolima - sastojci: 3 žlice kiselog vrhnja

2 žlice slatkog vrhnja

½ žlice dijon senfa

½ limuna, naribana korica i sok

200 g cvjetića brokule

200 g tjestenine

2 žlice maslinovog ulja

100 g smrznutog graška

1 žlica prženih pinjola

sol, po ukusu

papar, po ukusu

parmezan, za posipanje, po želji Tjestenina s brokulom, graškom i prženim pinjolima - priprema: Pomiješajte kiselo i slatko vrhnje, senf i sok od limuna. Ostavite sa strane Zakuhajte lonac slane vode. Kad voda zavrije, dodajte brokulu i kuhajte 3 do 4 minute, a zatim cvjetiće izvadite šupljikavom žlicom. U istoj vodi skuhajte tjesteninu pa ocijedite. Zagrijte ulje u velikoj tavi s neprianjajućim dnom pa ubacite tjesteninu, brokulu i smrznuti grašak. Miješajte 1 minutu, a zatim umiješajte smjesu vrhnja, limuna i senfa. Posolite i popaprite. Kuhajte tek koliko treba da se umak zagrije pa rasporedite u tanjure i posipajte limunovom koricom i pinjolima. Po želji pospite ribanim parmezanom.

