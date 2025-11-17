Ako tražite brz, lagan i osvježavajući obrok koji je gotov za tren oka, ova tjestenina s brokulom, graškom uz dodatak prženih pinjolia odličan je izbor. Za samo 15 minuta na stolu možete imati tanjur pun zelenila i svježine u nježnom kremastom umaku.
Hrskava, samo blanširana brokula i slatki grašak savršeno se spajaju s bogatom mješavinom vrhnja, limuna i dijon senfa, dok prženi pinjoli dodaju divnu aromu i dobru dozu hrskavosti. Količina sastojaka u receptu dovoljna je za dvije porcije.
Uživajte u svakom zalogaju!
Tjestenina s brokulom, graškom i prženim pinjolima - sastojci:
- 3 žlice kiselog vrhnja
- 2 žlice slatkog vrhnja
- ½ žlice dijon senfa
- ½ limuna, naribana korica i sok
- 200 g cvjetića brokule
- 200 g tjestenine
- 2 žlice maslinovog ulja
- 100 g smrznutog graška
- 1 žlica prženih pinjola
- sol, po ukusu
- papar, po ukusu
- parmezan, za posipanje, po želji
Tjestenina s brokulom, graškom i prženim pinjolima - priprema:
- Pomiješajte kiselo i slatko vrhnje, senf i sok od limuna. Ostavite sa strane
- Zakuhajte lonac slane vode. Kad voda zavrije, dodajte brokulu i kuhajte 3 do 4 minute, a zatim cvjetiće izvadite šupljikavom žlicom. U istoj vodi skuhajte tjesteninu pa ocijedite.
- Zagrijte ulje u velikoj tavi s neprianjajućim dnom pa ubacite tjesteninu, brokulu i smrznuti grašak. Miješajte 1 minutu, a zatim umiješajte smjesu vrhnja, limuna i senfa. Posolite i popaprite.
- Kuhajte tek koliko treba da se umak zagrije pa rasporedite u tanjure i posipajte limunovom koricom i pinjolima.
- Po želji pospite ribanim parmezanom.
7 recepata koji dokazuju da skromna i jednostavna jela mogu biti pun pogodak +2