Galerija 1 1 1 1 Jedan od najljepših hrvatskih dvoraca uskoro će ponovno oživjeti. Dvorac Erdödy, simbol Jastrebarskog i najstariji sačuvani spomenik kulture u gradu, nalazi se u završnoj fazi obnove, a ako sve bude teklo prema planu, svoja bi vrata posjetiteljima mogao otvoriti sredinom iduće godine. Nakon godina propadanja i opsežnih građevinskih zahvata, ovo će povijesno zdanje ponovno postati mjesto susreta kulture, umjetnosti i društvenog života.

Kako piše Hina, trenutačno se dovršavaju radovi u atriju i unutarnjem dvorištu, gdje se postavlja kameno opločenje, završavaju podovi te uređuju zidovi i postavlja rasvjeta. Nakon završetka građevinskih radova slijedi opremanje prostora.

"Sam građevinski dio obnove trebao bi biti završen do kraja 2026. godine, nakon čega kreće opremanje. Građani bi u dvorac trebali ući sredinom iduće godine kad se prvi sadržaji stave u funkciju", rekla je za Hinu Petra Aralica iz Grada Jastrebarskog.

Povijest dvorca seže više od pet stoljeća unatrag. Između 1483. i 1489. godine dao ga je sagraditi ban Matija Gereb, a početkom 16. stoljeća u njegovo je vlasništvo došla plemićka obitelj Erdödy, koja je njime upravljala sve do 1922. godine. U vrijeme osmanskih prodora dvorac je imao važnu obrambenu ulogu, a kasnije je postao i kulturno središte u kojem je Stjepan Erdödy osnovao Prirodoslovni muzej.

Posebnu ljepotu kompleksu daju renesansno-barokne arkade unutarnjeg dvorišta te Perivoj Erdödy, jedan od najvrjednijih povijesnih parkova kontinentalne Hrvatske. Prostire se na 9,47 hektara, oblikovan je u engleskom pejzažnom stilu, a još je 1964. godine proglašen spomenikom vrtne arhitekture. Nakon velikog nevremena 2013. godine, u kojem je oštećeno oko 200 stabala, Grad Jastrebarsko pokrenuo je projekt njegove obnove i revitalizacije pa je danas ponovno omiljeno mjesto za šetnju i boravak u prirodi. U sklopu perivoja nalazi se i obnovljena zgrada Žitnice, nekadašnja gospodarska građevina obitelji Erdödy.

Kako piše Hina, sama obnova pokazala se znatno zahtjevnijom nego što se očekivalo. Nakon početka radova ustanovljeno je da je konstrukcija u mnogo lošijem stanju nego što su pokazivale prve procjene, a dodatno su je teško oštetili potresi u Zagrebu i Petrinji, zbog kojih je dvorac jedno vrijeme dobio crvenu naljepnicu.

"Nakon uklanjanja urušenih dijelova konstrukcije utvrđeno je da su konstruktivni elementi ispod tih slojeva u znatno lošijem stanju od predviđenog, a isto je utvrđeno i za vanjske i unutarnje zidove nakon uklanjanja žbuke", istaknula je Aralica za Hinu.

Zbog toga je 2023. godine izmijenjen projekt obnove i građevinska dozvola, a rok završetka radova pomaknut je na kraj 2026. godine.

Nakon završetka obnove dvorac će dobiti potpuno novu ulogu u životu grada. Kako piše Hina, u njemu će svoje mjesto pronaći gradska knjižnica, dodatni prostori Glazbene škole, galerija, ugostiteljski objekt, suvenirnica te prostori namijenjeni udrugama, mladima i kulturnim događanjima. Atrij dvorca postat će nova pozornica za koncerte, izložbe i različite manifestacije.

"Prvi sadržaji koji će biti dostupni građanima su knjižnica koja bi se preselila u prostore dvorca, dodatne prostorije za rad Glazbene škole, galerijski prostor, ugostiteljski objekt, suvenirnica i prostori za širu društvenu namjenu – aktivnosti udruga, kulture i mladih. Atrij dvorca postat će nova kulisa za održavanje različitih manifestacija i kulturnih sadržaja", rekla je Aralica za Hinu.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 25 milijuna eura, a projekt se financira europskim sredstvima, sredstvima iz državnog proračuna, proračuna Zagrebačke županije te Grada Jastrebarskog. Nakon više desetljeća propadanja, jedan od najvažnijih povijesnih simbola Jastrebarskog uskoro će ponovno otvoriti svoja vrata i postati novo kulturno središte grada te atraktivno odredište za sve ljubitelje povijesti, arhitekture i izleta u kontinentalnu Hrvatsku.

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