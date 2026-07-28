Ražnjići su omiljeno jelo u ljetno doba – praktični su za pripremu na otvorenom, brzo se termički obrađuju i idealni su izbor za veća društva. Obično se na takvim druženjima pripremaju zasebni mesni, riblji ili povrtni ražnjići.

Mi vam danas predlažemo da napravite kompletno jelo na jednom štapići – ispecite ražnjić koji kombinira marinirani juneći odrezak, njoke i papriku.

Koristiti možete domaće njoke od krumpira, no ako želite brzinski napraviti fini ručak ili večeru, poslužite se kupovnima iz trgovine.

Upotrijebiti možete metalne ili drvene štapiće za roštilj. Ako se koristite drvenima, namočite ih u vodi 10 minuta prije korištenja kako bi upili vlagu i spriječili izgaranje na visokim temperaturama roštilja.

Ražnjići od mesa, njoka i paprike - sastojci: 500 g ramsteka

400 g kupovnih njoka od krumpira

50 ml maslinova ulja

25 ml iscijeđenog limunova soka

2 velike crvene paprike

2 češnja češnjaka

1 žlica umaka od soje

sol i papar po želji Ražnjići od mesa, njoka i paprike - priprema: Ramstek posolite i popaprite po želji te ga narežite na kocke veličine oko 2 centimetra. Marinirajte meso u kombinaciji maslinova ulja, limunova soka, umaka od soje i nasjeckanog češnjaka barem pola sata prije pečenja, a idealno bi bilo tijekom noći u hladnjaku. Operite, očistite i narežite paprike na otprilike istu veličinu kao i meso. Kupovne njoke kratko blanširajte u vrućoj posoljenoj vodi oko jedne do dvije minute dok ne omekšaju. Potom ih ocijedite i isperite pod mlazom hladne vode. Nabodite pripremljene komponente na štapiće: naizmjence slažite komadiće mariniranog ramsteka, komadiće paprike i njoke dok ne potrošite sve sastojke. Pecite ražnjiće na zagrijanom roštilju ili gril tavi uz često okretanje – pecite sve zajedno oko 10 minuta, odnosno dok se meso termički ne obradi do kraja, a njoki ne postanu hrskavi i zlatni. Poslužite ražnjiće odmah. Dobar tek!

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