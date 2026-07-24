Ručnik na ramenu, ekipa na okupu i vječno pitanje što pojesti između dva ulaska u more. Ove sezone Rio Mare na to pitanje odgovara izravno na plaži, kroz kampanju PRAVI OKUS LJETA i dolaske na odabrane jadranske lokacije.

Pr (Foto: PR)

Kampanja je krenula na Instagram profilu, gdje su korisnici u nagradnom natječaju u komentarima dijelili svoje najdraže plaže. Iz njihovih prijedloga odabrane su lokacije koje će Rio Mare posjetiti ovoga ljeta.

Zaprati Instagram profil i pogledaj gdje dolazi Rio Mare ekipa.



Na svakoj lokaciji posjetitelji će moći ispuniti kratku anketu o svom načinu ljetovanja: biraju li plažu ujutro ili popodne, jesu li više za Paté ili Insalatissime, koja im je najbolja plaža u Hrvatskoj, idu li na more planski ili spontano, biraju li hlad, sunčanje ili non-stop more, vole li više pijesak, šljunak ili stijene, hvataju li mjesto na suncu ili u hladu te nose li hranu na plažu ili je kupuju usput. Prvih 500 ljudi koji ispune anketu osvojit će Rio Mare snack paket za plažu, u kojem se nalaze Rio Mare Paté, Rajska rajčica i kruh brenda Pekar.

Pr (Foto: PR)

Posebno izdanje aktivacije održalo se 23. srpnja na zadarskim Kolovarama. Tamo se Rio Mare ekipi pridružio gastro novinar Domagoj Jakopović Ribafish u tradicionalnom talijanskom Piaggio Ape vozilu, gdje je s posjetiteljima uživo provodio anketu, razgovarao o njihovim ljetnim navikama te je dijelio snack pakete.

Ideja kampanje PRAVI OKUS LJETA jednostavna je: Rio Mare dolazi ondje gdje ljudi ljeti već jesu. Aktivacija je zamišljena kao opušteno druženje na poznatim obalnim lokacijama, uz nekoliko minuta razgovora o ljetnim navikama i snack paket koji se može ponijeti natrag na ručnik.

Svi koji se ovoga ljeta zateknu u Zadru, Puli, Splitu ili Crikvenici pozvani su potražiti Rio Mare ekipu na plaži, ispuniti kratku anketu i uhvatiti svoj snack paket. Povedite svoju ekipu i provjerite je li vaša omiljena plaža među stanicama ovogodišnje PRAVI OKUS LJETA turneje.

Pr (Foto: PR)

Raspored dolazaka na plaže provjerite na www.instagram.com/riomare_hrvatska/@riomare_hrvatska!

O kampanji PRAVI OKUS LJETA

PRAVI OKUS LJETA je ljetna kampanja brenda Rio Mare koja povezuje omiljene plaže korisnika s aktivacijama na Jadranskoj obali. Kampanja je započela nagradnim natječajem na Instagram profilu, a nastavlja se dolascima Rio Mare ekipe na odabrane plaže.

Pr (Foto: PR)