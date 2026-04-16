U mirnom ambijentu uvale Čikat, gdje se luksuz ne nameće nego osjeća, četvrto izdanje gourmet događanja Taste Slovenia vraća se kao jedan od najprofiliranijih eno-gastronomskih susreta u regiji.

Od 30. travnja do 2. svibnja, Taste Slovenia dovodi neka od najrelevantnijih imena suvremene slovenske kulinarske scene u dva restorana koja već godinama definiraju fine dining standarde destinacije - Matsunoki i Alfred Keller.

Kroz tri večeri, gosti će imati priliku doživjeti menije od pet slijedova, osmišljene kao cjelovita gastronomska naracija; promišljena, precizna i snažno autorska. Taste Slovenia time ostaje vjeran svojoj ideji da suvremenu slovensku kuhinju ne predstavlja kroz samu formu događanja, već kroz iskustvo koje nadilazi klasičnu večeru.

Pr (Foto: PR)

Program ovogodišnjeg izdanja donosi:

30. travnja u 19:00 – Grga Repovž iz Gostilne Repovž gostuje u restoranu Matsunoki

1. svibnja u 19:00 – Igor Jagodic iz restorana Strelec večeru priprema u restoranu Alfred Keller

2. svibnja u 19:00 – Davor Arnautović iz Vile Muhr kuha u restoranu Matsunoki

Pr (Foto: PR)

Svaku večer dodatno će zaokružiti pažljivo odabrane vinske etikete iz Slovenije, koje prate menije i naglašavaju njihovu strukturu, aromatiku i ritam. Večer 30. travnja obilježit će vina vinarije Edi Simčič, poznate po preciznim i elegantnim interpretacijama brdskog terroira, dok 1. svibnja vinsku priču potpisuje Marjan Simčič Domaine, čije su etikete prepoznate po kompleksnosti i dugovječnosti. Završna večer, 2. svibnja, zaokružuje se vinima kultne vinarije Movia, koja već desetljećima pomiče granice biodinamičke proizvodnje i vinske filozofije.

Svaki od chefova donosi vlastiti interpretativni pristup, od suvremenih reinterpretacija tradicije do izražene autorske kuhinje koja naglasak stavlja na sezonalnost, teksturu i preciznost izvedbe. U kombinaciji s pomno kuriranim vinima, svaka večer oblikovana je kao zaokruženo iskustvo, usklađeno s ambijentom u kojem se odvija.

Pr (Foto: PR)

Kroz prethodna izdanja, Taste Slovenia se pozicionirao kao diskretan, ali izuzetno relevantan format koji povezuje dvije gastronomske kulture, slovensku i lošinjsku, u zajedničkom prostoru visoke estetike i kulinarske izvrsnosti. Upravo u toj suzdržanoj, ali promišljenoj izvedbi leži njegova snaga.

U vremenu u kojem gastronomija često teži spektaklu, Taste Slovenia ostaje usmjeren na ono najbitnije, vrhunski proizvod, jasan autorski izraz i iskustvo koje se pamti.

Pr (Foto: PR)