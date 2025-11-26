Galerija 3 3 3 3 Tražite li kuharicu koja neće samo krasiti policu, nego ćete joj se rado vraćati svaki put kada zatrebate slasne ideje za brza, raznolika i uravnotežena jela, nova knjiga Matejke Buče pun je pogodak. Nakon tri kuharice posvećene slanim i slatkim jelima (Svaki dan, Svaki dan nešto novo i Slastice za svaki dan), vlasnica studija za sadržajni marketing Koohinja i autorica omiljenog bloga Like chocolate pripremila nam je Svaki dan nešto na brzinu. U novoj knjizi ćete pronaći više od 100 recepata za jela koja se mogu pripremiti u 45 minuta ili manje.

“U današnjem ubrzanom ritmu života ponekad se čini gotovo nemogućim svaki dan pripremiti cjelovit i kvalitetan obrok za sebe ili obitelj. I meni je tako – uz dvoje djece i posao često imam samo pola sata za kuhanje, što zna biti frustrirajuće. Zato sam posljednje dvije godine razvijala recepte te otkrivala trikove i alate koji mi pomažu da svakog dana pripremim ukusan, uravnotežen i kvalitetan obrok u kratkom vremenu. Sve što sam naučila pretočila sam u ovu knjigu“, otkriva Matejka Buča i ističe kako bi voljela bih da svi zajedno prihvatimo da kuhanje ne mora biti teško, dugotrajno i zamorno, a pogotovo ako usvojimo neke navike koje nam olakšavaju taj proces.

Na 276 stranica smješteni su recepti podijeljeni u šest kategorija – od jela i komponenti koje se mogu pripremiti unaprijed radi bržeg svakodnevnog kuhanja, preko doručaka, jela od mesa, ribe i povrća, pa sve do slastica, napitaka i malih zalogaja.

“Recepti su vrlo raznoliki i vjerujem da svatko može pronaći nešto za sebe. Nastojala sam uključiti različite skupine namirnica i paziti na zastupljenost svih makronutrijenata. Moja draga prijateljica, magistra nutricionizma Iva Finderle, napisala je informativan i zanimljiv tekst o tome kako svakodnevno kreirati uravnotežen tanjur, a njezinih se savjeta i sama držim. U knjizi se nalaze i brojni savjeti, trikovi i alati koji pomažu da priprema hrane bude brža, jednostavnija i učinkovitija – od iskorištavanja ostataka do pravilnog rukovanja svježim i kuhanim namirnicama“, kaže nam autorica.

Svaki dan nešto na brzinu - 6 (Foto: Matejka Buča)

Kako i gdje možemo kupiti kuharicu Svaki dan nešto na brzinu?

Kuharica je dostupna putem bloga Like chocolate , a svi kupci do isteka zaliha na dar dobivaju paketić proizvoda dugogodišnjeg partnera autorice – Dolcele. Do četvrtka 27.11. traju prednarudžbe i cijena je 32 eura. Od petka počinje redovna prodaja po 36 eura. Trenutno je u tijeku distribucija u knjižare, pa će se kuharica uskoro moći pronaći na policama većine hrvatskih knjižara, uz prethodne naslove Svaki dan, Svaki dan nešto novo i Slastice za svaki dan.



Mnogi misle da zdravo kuhanje oduzima puno vremena. Kako im ova knjiga može promijeniti percepciju?

Ova je knjiga zaista zbirka recepata i savjeta koji imaju upravo tu svrhu – olakšati i ubrzati kuhanje. U prvom dijelu knjige pišem puno o tome kako pripremiti namirnice unaprijed, što je uvijek dobro imati u hladnjaku ili zamrzivaču, kako planirati kupovinu te iskoristiti ostatke hrane i pravilno postupati sa sirovim i kuhanim namirnicama. Jednom kada usvojimo te navike, svakodnevno kuhanje postaje brže i jednostavnije te manje frustrirajuće. Recepti u knjizi su vrlo raznoliki, no svatko si može odabrati 10 ili 15 jela koja će mu ući u rotaciju unutar tjedna, a onda vikendi mogu ostati za eksperimentiranja i pripremu kompleksnijih jela.



Je li se tvoj pristup kuhanju mijenjao od prve kuharice do danas – i ako je, kako?

Hm, da, rekla bih da je i to na više načina. Prva stvar je da su mi sada manje važne tehnike kuhanja u smislu da je nešto pripremljeno na ispravan način, a više mi je važno da je jelo uravnoteženo i hranjivo te da zadovoljava svoju svrhu. Primjerice, prije bih uvijek dinstala povrće po redu – prvo luk pa mrkvu pa češnjak itd. – a sada sve zajedno usitnim i ubacim u lonac kako bih skratila proces pripreme, ili čak potpuno prekočim taj korak i dodam smrznutu kocku pečenog povrća koje sadrži sve to u sebi. Brže je, a okus ne pati značajno.

Druga stvar je da mi je važno da u gotovo svakom obroku budu zastupljene sve skupine makronutrijenata – što sam starija, sve više pazim na to jer hrana jako utječe na to kako se osjećam i kako funkcioniram. Tako danas rijetko pripremam jela poput rižota s povrćem kao cjeloviti obrok, jer mi onda nedostaje protein. U tom slučaju pazim da imamo opciju dodati nešto sa strane, npr. jaja ili komad ribe.



I zadnje, puno sam opuštenija oko kuhanja i toga što mi kao obitelj jedemo. Prihvatila sam da je potpuno u redu imati polugotove proizvode u zamrzivaču za dane kada se ništa drugo osim toga ne stigne ili nemam ideje za obrok. Zamrznute mesne okruglice u umaku iz staklenke su sasvim OK obrok kada okolnosti to traže, a djeca ih sa zadovoljstvom pojedu.

Ovo ti je četvrta knjiga. Kako se osjećaš sada, četvrti put, dok je daješ u ruke čitateljima?

Čini mi se da se nikada neću naviknuti na to da imam četiri kuharice! Isto tako, čini mi se da nikada neću imati dovoljno samopouzdanja da budem opuštena oko reakcija na njih. Uvijek sam u tremi i strahu jer osjećam ogromnu odgovornost prema svojim kupcima i čitateljima, od kojih su mnogi uz mene već 13 godina, od prvih objava na blogu.



Kako uspijevaš balansirati nutritivno bogate sastojke s time da jelo ostane ukusno i privlačno i djeci i odraslima?

Huh, to je svakodnevni izazov kad imate djecu kao što su naša. Neva i Dino su baš jako izbirljivi jedači, a još k tome vole dijametralno suprotne okuse – Dino je škrobasti, mliječni tip, a Nevi bez mesa nema obroka i ne jede skoro ništa mliječno. Za mene kao nekoga tko jako voli kuhati i jesti raznoliku hranu te kome je važno da moja obitelj jede kvalitetno je to zaista frustrirajuće, no priviknula sam se i kreirala nam recepte koji su bogati povrćem i okusom i koje djeca dobro prihvaćaju.

No to onda znači da je to povrće, nažalost, sakriveno. Tajna je u tome da razno povrće usitnim u sjeckalici i pirjam dok ne omekša pa usitnim štapnim mikserom. Ako se radi o svijetlim jelima, dodajem tikvicu i cvjetaču, a ako se radi o crvenima dodajem sve drugo. Osim toga, moj najveći adut je umak od pečenog povrća koji pripremam u većim količinama svako ljeto pa zamrznem – on postaje baza za brojna crvena jela umjesto pirea rajčice (recept je u novoj kuharici). Moj bolonjez je tako 50% meso, a 50% usitnjeno razno povrće, a isto tako gulaš, teleći rižoto ili tjestenina s lososom – a ovaj umak dodajem i na pizzu.



Svaki dan nešto na brzinu - 1 (Foto: Matejka Buča)

Koji je tvoj omiljeni brzi desert iz knjige — onaj koji se priprema u trenu, a izgleda kao da si potrošila puno truda i vremena?

Mislim da će se svi koji je otvore složiti da je to Kladdkaka, švedska ljepljiva torta od samo nekoliko sastojaka. Sastojci se samo izmiješaju i cijeli proces s pečenjem traje pola sata. U kuharici predstavljam čokoladnu i limunastu verziju, ne znam koja mi je bolja!

Zbog čega si najviše ponosna na Svaki dan nešto na brzinu?

Svaki dan nešto na brzinu je prva kuharica koju sam radila zaista u potpunosti zbog sebe i za sebe. Moj je život već dugo jako hektičan, a ja sam sada u godinama kada se mijenjam, upoznajem, mučim sama sa sobom, mirim sama sa sobom i pronalazim neki novi balans. Proces nastanka ove knjige me uzdrmao iz temelja. Nekoliko puta sam odustala i krenula, jako sam puno sumnjala u sebe i jako sam puno bila ponosna na sebe i zapravo mislim da je najveći uspjeh to što sam ju završila i usudila se izdati je. Zaista vjerujem u ovu knjigu, zaista sam se dala u nju i mislim da je kvalitetna i korisna. Zaista mislim da bih je ja, da je vidim u knjižari, voljela imati. U konačnici, kad sam pisala posvetu, napisala sam je sebi.



Jesi li imala testnu publiku dok si razvijala recepte? Kakvi su bili komentari? Možeš li izdvojiti neka od jela koja su najdraža tebi i tvojoj obitelji?

Ovaj je puta proces testiranja bio drugačiji nego inače i nisam imala čitatelje koji su testirali recepte kao inače – i to iz razloga koje sam navela na pitanju prije, jer sam nekoliko puta stala i ostala bez inspiracije pa mi je vrijeme jednostavno pobjeglo. No ovo su jela koja ja kuham svaki dan. Ovo je hrana koju mi jedemo. Ona je provjerena i iskušana. Ima naravno i noviteta koje smo uveli, a našoj djeci se najviše sviđa tortilja burger kao baza za nadogradnju kako god oni to požele :) Moj omiljeni recept je pak moj sataraš sa svime i svačime kojeg kuham svako ljeto, cijelo ljeto, i nikad mi ne dosadi.



Kad bi morala izdvojiti tri praktična savjeta iz knjige koja svatko treba znati — koja bi to bila?

1. Uvijek imajte temeljca u zamrzivaču. Kod brze pripreme hrane važno je koristiti namirnice koncentriranog okusa, jer se on ne stigne razviti u kratkom vremenu. Temeljac poboljšava okus i hranjivost variva, umaka i rižota. Kad kuham juhu također povrće koje ne pojedemo izblendam s malo te juhe i zamrznem pa dodajem u variva da ih obogatim (hvala Ivi Finderle na ovoj ideji koju rado prenosim dalje).



2. Koristite prečace u kuhanju – ne treba uvijek sve od nule. Ako u lonac samo ubacite smrznuti umak od pečenog povrća koji ste pripremili preko ljeta, pola litre smrznutog temeljca i šalicu graška, to začinite i zagrijete pa dodate vrećicu tortelina i par kvalitetnih, narezanih kobasica, za 20 minuta imate predivno varivo za koje vam je trebalo ravno 3 % energije.



3. Planirajte i organizirajte se. Razmišljajte unaprijed pa kad kuhate bolonjez, napravite ga tri puta više i zamrznite u porcijama. Kada pohate piletinu, panirajte je više pa zamrznite već panirane odreske. Ispecite cijelo pile i iskoristite svaki njegov dio: Od kostiju napravite temeljac za zamrznuti, od prsa i mahunarki nadjev za tortilje za sutra, a batke i zabatke poslužite odmah s pireom i pečenim povrćem. Današnje ostatke tjestenine ubacite sutra u varivo umjesto krumpira itd. Dobar plan obroka vrijedi jako puno, pogotovo unutar radnog tjedna.

Svaki dan nešto na brzinu - 3 (Foto: Matejka Buča)

Kako biraš kvalitetne sastojke i što bi savjetovala nekome tko nema puno vremena za kupovinu?

Mislim da je u današnjem ritmu nerealno očekivati da ćemo svi kupovati na tržnici i trgovinama s organskim namirnicama. Ja prva to ne stižem, koliko god se trudila, i zaista većinu namirnica kupujem u supermarketima. No za neke namirnice se vrijedi dobro organizirati. Meso i ribu gotovo uvijek kupujem u mesnici i ribarnici – kupim više pa zamrznem - a kad god mogu, sezonsko povrće kupujem na tržnici na uvijek istom štandu. Zbog prirode mog posla u trgovini sam svaki drugi dan, no mislim da je jako dobro i korisno jednom tjedno napraviti plan obroka uzevši u obzir ono što imate u smočnici, hladnjaku i zamrzivaču, a onda na temelju toga obaviti nabavku za cijeli tjedan. To znatno olakšava svakodnevno kuhanje i smanjuje količinu frustracije zbog 'što ćemo danas za ručak?'.

Čime se baviš kada ne osmišljavaš kuharice?

Kuharice su samo mali dio onoga što radim u svom studiju. Primarno, na dnevnoj bazi, osmišljavam i proizvodim recepte, fotografije i videa za klijente. To su većinom prehrambeni brendovi koji taj sadržaj objavljuju na svojim društvenim mrežama, web stranicama, katalozima i sl. Osim toga, kad god stignem kreiram sadržaj za svoj blog Like chocolate te za svoje društvene mreže. Imam i dva mala školarca kod kuće pa razvažam na aktivnosti, koordiniram druženja, ponavljam povijest i držim instrukcije iz matematike. Nastojim imati i dedicirano vrijeme za sebe pa redovno idem na treninge i šetam :) .

