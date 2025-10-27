Miris ove starinske pite od bundeve vratit će vas u djetinjstvo, u kuhinje naših baka gdje su se i od najjednostavnijih namirnica stvarala prava mala čuda.
Starinski recepti poput ovog podsjećaju nas da za dobar okus nije potrebno mnogo – samo malo truda i ljubavi. Ova pita od bundeve spaja slatkoću jeseni s jednostavnošću tradicionalne pite. Pospite je s malo šećera u prahu i uživajte u zvuku rezanja hrskavih kora. I naravno - u okusu.
Ovaj smo starinski recept pronašli na portalu www.krenizdravo.hr, a na istu adresu možete zaviriti za još recepata s bundevom, i slanih i slatkih. Dobrar tek!
Starinska pita od bundeve - sastojci:
- 600 g ribane bundeve
- 4 žlice šećera
- 3 žlice griza
- 1 čajna žličica cimeta
- 1 prstohvat muškatnog oraščića
- 6 kora za pite
- • 50 ml ulja
Starinska pita od bundeve - priprema:
- Ribanu bundevu pomiješajte sa šećerom, grizom, cimetom i muškatnim oraščićem.
- Svaku koru premažite uljem, a potom po njima rasporedite nadjev.
- Zamotajte kore u savijaču i položite u posudu za pečenje.
- Pecite na 180 stupnjeva oko 40 minuta.
