Miris ove starinske pite od bundeve vratit će vas u djetinjstvo, u kuhinje naših baka gdje su se i od najjednostavnijih namirnica stvarala prava mala čuda.

Starinski recepti poput ovog podsjećaju nas da za dobar okus nije potrebno mnogo – samo malo truda i ljubavi. Ova pita od bundeve spaja slatkoću jeseni s jednostavnošću tradicionalne pite. Pospite je s malo šećera u prahu i uživajte u zvuku rezanja hrskavih kora. I naravno - u okusu.

Ovaj smo starinski recept pronašli na portalu www.krenizdravo.hr, a na istu adresu možete zaviriti za još recepata s bundevom, i slanih i slatkih. Dobrar tek!

Starinska pita od bundeve - sastojci: 600 g ribane bundeve

4 žlice šećera

3 žlice griza

1 čajna žličica cimeta

1 prstohvat muškatnog oraščića

6 kora za pite

• 50 ml ulja Starinska pita od bundeve - priprema: Ribanu bundevu pomiješajte sa šećerom, grizom, cimetom i muškatnim oraščićem. Svaku koru premažite uljem, a potom po njima rasporedite nadjev. Zamotajte kore u savijaču i položite u posudu za pečenje. Pecite na 180 stupnjeva oko 40 minuta.

