Donosimo recept za (skoro) klasični kolač sa šljivama, ali - bez glutena. Pogađate, pronašli smo ga na portalu www.krenizdravo.hr. Obično je brašno zamijenjeno uglavnom bademovim, što znači – puno sočnosti i okusa. Kombinacija zrelih šljiva, toplih nota cimeta i nježne orašaste teksture badema čini ovaj kolač savršenim jesenskim desertom.
Priprema se sasvim jednostavno, rezultat je nježan, sočan, ali i zasitan kolač koji će jednako dobro pasati uz jutarnju kavu i nakon ručka. Za razliku od većine kolača, ovaj dolazi i bez grižnje savjesti jer je i bijeli šećer zamijenjen kokosovim, a ako si ipak želite dopustiti malo nečega "nezdravog" u desertu, na kraju ga pospite – šećerom u prahu. Uživajte!
Bezglutenski kolač sa šljivama - sastojci:
- 200 g bademovog brašna
- 50 g rižinog brašna
- 100 g kokosovog šećera
- 3 jaja
- 100 g otopljenog kokosovog ulja
- 1 čajna žličica bezglutenskog praška za pecivo
- 1 čajna žličica cimeta
- 200 g prepolovljenih šljiva
Bezglutenski kolač sa šljivama - priprema_
- Pećnicu zagrijte na 180 stupnjeva, a kalup promjera 20 cm obložite papirom za pečenje.
- Jaja umutite sa šećerom do pjenaste teksture, a potom umiješajte i otopljeno kokosovo ulje.
- U drugoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke – bademovo i rižino brašno te cimet i prašak za pecivo.
- Sjedinite mokre i suhe sastojke, a potom smjesu ulijte u kalup.
- Po vrhu rasporedite šljive.
- Pecite oko 40 minuta dok kolač ne pozlati, a dodatno provjerite čačkalicom.
