Donosimo recept za (skoro) klasični kolač sa šljivama, ali - bez glutena. Pogađate, pronašli smo ga na portalu www.krenizdravo.hr. Obično je brašno zamijenjeno uglavnom bademovim, što znači – puno sočnosti i okusa. Kombinacija zrelih šljiva, toplih nota cimeta i nježne orašaste teksture badema čini ovaj kolač savršenim jesenskim desertom.

Priprema se sasvim jednostavno, rezultat je nježan, sočan, ali i zasitan kolač koji će jednako dobro pasati uz jutarnju kavu i nakon ručka. Za razliku od većine kolača, ovaj dolazi i bez grižnje savjesti jer je i bijeli šećer zamijenjen kokosovim, a ako si ipak želite dopustiti malo nečega "nezdravog" u desertu, na kraju ga pospite – šećerom u prahu. Uživajte!

Bezglutenski kolač sa šljivama - sastojci: 200 g bademovog brašna

50 g rižinog brašna

100 g kokosovog šećera

3 jaja

100 g otopljenog kokosovog ulja

1 čajna žličica bezglutenskog praška za pecivo

1 čajna žličica cimeta

200 g prepolovljenih šljiva Bezglutenski kolač sa šljivama - priprema_ Pećnicu zagrijte na 180 stupnjeva, a kalup promjera 20 cm obložite papirom za pečenje. Jaja umutite sa šećerom do pjenaste teksture, a potom umiješajte i otopljeno kokosovo ulje. U drugoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke – bademovo i rižino brašno te cimet i prašak za pecivo. Sjedinite mokre i suhe sastojke, a potom smjesu ulijte u kalup. Po vrhu rasporedite šljive. Pecite oko 40 minuta dok kolač ne pozlati, a dodatno provjerite čačkalicom.

