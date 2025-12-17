Bijeli okrugli keksi u obliku snježnih kuglica popularan su izbor za blagdane. U Sjedinjenim Američkim Državam ih zovu snowball cookies, u Rusiji čajni kolačići, a u Italiji i Meksiku - vjenčani keksi.

Riječ je o keksima napravljenima od prhkog tijesta s različitim vrstama mljevenih orašastih plodova - obično od oraha.

Mi vam danas donosimo recept za kekse napravljene od smrvljenih lješnjaka, a koji su dodatno oplemenjeni popularnim namazom Nutella.

Dodati namaz u centar keksa nije onako teško kao što mislite – trik je da Nutellu podijelite na male porcije i smrznite u ledenici prije sljubljivanja s ostalim sastojcima.

Okus keksa će biti bolji ako samostalno tostirate lješnjake i upotrijebite u receptu. Iako ovo zahtijeva nešto više truda, rezultati su fantastični.

Prhki keksi punjeni Nutellom - sastojci: 270 g glatkog brašna

230 g maslaca sa sobne temperature

150 g šećera u prahu

100 g tostiranih lješnjaka

100 g Nutelle

1 čajna žličica ekstrakta vanilije Prhki keksi punjeni Nutellom - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Oguljene sirove lješnjake rasporedite po limu za pečenje i tostirajte u zagrijanoj pećnici oko 7-8 minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Pripazite da ne izgore. Ohladite lješnjake, te ih nasjeckajte na sitne komade. Malom čajnom žličicom izvadite 20-ak porcija Nutella iz staklenke i položite ih na lim za pečenje koji ste obložili papirom za pečenje. Između svakog zalogajčića ostavite slobodan prostor da se međusobno ne zalijepe. Ovako pripremljenu Nutellu stavite u zamrzivač na 15 minuta da se stisne. Mikserom izmutite maslac i polovicu šećera u prahu u glatku smjesu. Dodajte ekstrakt vanilije i nasjeckane lješnjake i nastavite miksati. Postupno dodajte i glatko brašno i miksajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Dobivenu smjesu podijelite na 20-ak kuglica otprilike jednake veličine - u sredinu svake kuglice utisnite smrznutu Nutellu, pa je prekrijte tijestom. Složite kuglice na čisti lim za pečenje, a koji ste prekrili papirom za pečenje. Pecite kekse u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 Celzijevih stupnjeva, oko 10 do 12 minuta. Ohladite kekse i uvaljajte ih u ostatak šećera u prahu. Dobar tek!

