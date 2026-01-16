Složenac od kobasica i krumpira jedno su od onih jela koja će vas osvojiti ne samo svojim okusom, nego i jednostavnošću pripreme. Ovo zasitno jelo idealno je za obiteljski ručak ili večeru, a bit će gotovo za otprilike 45 do 50 minuta.

Zapečeni pire, pikantna kobasica i špinat koji ovako možete "podvaliti" i onima koji tvrde da ga ne vole, čine sjajnu kombinaciju. Sve zaokružuje topljeni sir koji se u pećnici pretvara u zlatnu, mirisnu koricu ovog jednostavnog složence.

Složenac od kobasica i krumpira - sastojci: 3 veća krumpira, oguljena i narezana na komade od 2,5 cm

1 čajna žličica ekstra djevičanskog maslinovog ulja

225 g svježeg špinata, opranog, osušenog i bez stabljiki

450 g svinjske kobasice za kuhanje, bez ovitka

1 veliki crveni luk, oguljen i tanko narezan

1 mali češanj češnjaka, nasjeckan

1 1/2 žlice maslaca, plus dodatno za podmazivanje posude za pečenje

60 ml vrhnja za kuhanje

1 žlica jabučnog octa

1 prstohvat muškatnog oraščića

1/2 čajne žličice soli

1/4 čajne žličice papra

100 g ribanog Grana Padana Složenac od kobasica i krumpira - priprema: Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Dobro namažite posudu za pečenje dimenzija 15x23 cm ili 20x20 cm maslacem. Stavite krumpir u veliki lonac i dodajte dovoljno hladne vode da ga sasvim prekrije. Kuhajte dok ne omekša, oko 15 minuta. Zagrijte 1 žličicu maslinovog ulja u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte špinat i miješajte dok ne uvene, oko 3 minute. Izvadite iz tave i ostavite da se ohladi. Zamotajte u papirnate ručnike i iscijedite tekućinu. Grubo nasjeckajte špinat. Obrišite tavu. Dodajte komadiće kobasice u tavu i lagano pržite 5 do 6 minuta. Prebacite kobasicu u zdjelu, a mast ostavite u tavi. Po potrebi dodajte još ulja i pržite luk dok ne postane staklast, oko 5 minuta. Dodajte češnjak ipržite još minutu. Prebacite luk i češnjak u zdjelu s kobasicom. Zgnječite krumpir i dodajte maslac, vrhnje, ocat i začine. Potom dodajte špinat i polovicu sira. Prebacite smjesu krumpira i špinata u pripremljenu posudu za pečenje. Prelijte smjesom kobasica i luka te pospite preostaim sirom. Pecite 20 do 25 minuta. Ohladite 10 minuta prije posluživanja.

