Složenac od kobasica i krumpira jedno su od onih jela koja će vas osvojiti ne samo svojim okusom, nego i jednostavnošću pripreme. Ovo zasitno jelo idealno je za obiteljski ručak ili večeru, a bit će gotovo za otprilike 45 do 50 minuta.
Zapečeni pire, pikantna kobasica i špinat koji ovako možete "podvaliti" i onima koji tvrde da ga ne vole, čine sjajnu kombinaciju. Sve zaokružuje topljeni sir koji se u pećnici pretvara u zlatnu, mirisnu koricu ovog jednostavnog složence.
Složenac od kobasica i krumpira - sastojci:
- 3 veća krumpira, oguljena i narezana na komade od 2,5 cm
- 1 čajna žličica ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 225 g svježeg špinata, opranog, osušenog i bez stabljiki
- 450 g svinjske kobasice za kuhanje, bez ovitka
- 1 veliki crveni luk, oguljen i tanko narezan
- 1 mali češanj češnjaka, nasjeckan
- 1 1/2 žlice maslaca, plus dodatno za podmazivanje posude za pečenje
- 60 ml vrhnja za kuhanje
- 1 žlica jabučnog octa
- 1 prstohvat muškatnog oraščića
- 1/2 čajne žličice soli
- 1/4 čajne žličice papra
- 100 g ribanog Grana Padana
Složenac od kobasica i krumpira - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva.
- Dobro namažite posudu za pečenje dimenzija 15x23 cm ili 20x20 cm maslacem.
- Stavite krumpir u veliki lonac i dodajte dovoljno hladne vode da ga sasvim prekrije. Kuhajte dok ne omekša, oko 15 minuta.
- Zagrijte 1 žličicu maslinovog ulja u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte špinat i miješajte dok ne uvene, oko 3 minute. Izvadite iz tave i ostavite da se ohladi. Zamotajte u papirnate ručnike i iscijedite tekućinu. Grubo nasjeckajte špinat.
- Obrišite tavu. Dodajte komadiće kobasice u tavu i lagano pržite 5 do 6 minuta. Prebacite kobasicu u zdjelu, a mast ostavite u tavi.
- Po potrebi dodajte još ulja i pržite luk dok ne postane staklast, oko 5 minuta. Dodajte češnjak ipržite još minutu. Prebacite luk i češnjak u zdjelu s kobasicom.
- Zgnječite krumpir i dodajte maslac, vrhnje, ocat i začine. Potom dodajte špinat i polovicu sira.
- Prebacite smjesu krumpira i špinata u pripremljenu posudu za pečenje. Prelijte smjesom kobasica i luka te pospite preostaim sirom. Pecite 20 do 25 minuta.
- Ohladite 10 minuta prije posluživanja.
