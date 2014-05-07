Galerija 0 0 0 0

Tonka se često koristi i kao zamjena za vaniliju jer ima sladak miris koji podsjeća na te aromatične mahune. Njezina aroma se uspoređuje i s karamelom, bademima, medom, a neki kažu da miriše i na sijeno. Posljednjih godina ušuljala se i na hrvatsku gurmansku scenu, a osim za slastice, sve se više koristi i kod pripreme slanih jela.

Dok se prije koju godinu mogla pronaći samo u specijaliziranim trgovinama ili naručiti putem interneta, danas je sve dostupnija. Budući da sadrži toksični kumarin, poput lažnog, kineskog cimeta, veće količine se ne preporučuju kako s vremenom ne bi došlo do propadanja jetre. Upravo je zbog toga u SAD-u i zabranjena.

Stručnjaci tvrde da bi 250 grama tonke, odnosno gram kumarina mogao predstavljati veliku opasnost po zdravlje, ali ako se dozira, problema ne bi trebalo biti.

Osim kao začin za kreme, kekse i kolače, tonka se koristi u parfemskoj, kao i duhanskoj industriji. Niste li je koristili, tonku ćete prepoznati po crnim, smežuranim sjemenkama. U dobro zatvorenoj posudi, udaljena od izvora topline aromu može zadržati i do godinu dana. Sjemenke se mogu naribati, poput muškatnog oraščića, ili staviti u vruću tekućinu, poput mlijeka.

U Južnoj Americi pasta od tonke se miješa s mlijekom kako bi se dobilo slatkasto piće koje navodno ima i afrodizijačka svojstva. Popis namirnica uz koje se slaže je pozamašan; odlično ide uz ribu, školjke, mlijeko, kokos, orahe, mak, badem, jaja, kruške... Dobro se kombinira s cimetom, vanilijom, klinčićem, zvjezdastim anisom i čili papričicom.

"Lijek za sve bolesti": Brašno za koje u Hrvatskoj znaju tek rijetki +3