Slanutak često nazivaju supernamirnicom. Ova biljka iz porodice mahunarki odličan je izvor prehrambenih vlakana, ali i bjelančevina biljnog porijekla. U 100 grama sušenog slanutka može se naći oko 20 grama proteina te otprilike 360 kalorija.



Slanutak je vrelo hranjivih tvari i poboljšava stanje organizma. Prehrambena vlakna u slanutku pomažu u regulaciji šećera u krvi te smanjuju razine lošeg kolesterola. Istovremeno će poboljšati probavu pojedinca.

Slanutak obiluje i nekim mineralima poput kalcija, željeza, fosfata, magnezija i cinka, koji doprinose zdravlju kostiju te snaže imunitet tijela.

Kako skuhati slanutak?

Ako nemate mnogo vremena za pripremu obroka, posegnite za slanutkom iz konzerve ili staklenke koji je već kuhan. Cjenovno je prihvatljivije rješenje skuhati ga samostalno u svojem domu iz suhih (dehidriranih) zrna.

Imajte na umu da se suhi slanutak dugo kuha ako ga ne namočite u vodi večer prije termičke obrade. Da biste osigurali brže kuhanje i mekša zrna, u vodu sa slanutkom možete dodati i malo sode bikarbone.

Slanutak obavezno namočite u vodi večer prije kuhanja (Foto: Shutterstock)

Prekrijte suhi slanutak s dosta vode jer će se njegov volumen udvostručiti ili čak utrostručiti tijekom noći.



Ujutro ocijedite slanutak, isperite ga i stavite u lonac s čistom vodom. Na srednje jakoj temperaturi kuhajte ga sve dok ne omekša i ne bude termički obrađen do kraja. Za to će vam obično biti potrebno od 45 do 90 minuta.



Kuhani slanutak obvezno stavite u hladnjak i pojedite ga u sljedeća tri do četiri dana. Ako ste skuhali veliku količinu slanutka koji nećete stići pojesti u tom vremenu, slobodno ga zamrznite i iskoristite po potrebi.

Kako iskoristiti slanutak?

Slanutak je iznimno fleksibilna namirnica koja se može iskoristiti u pripremi različitih jela – od slanih namaza poput humusa, preko gustih variva i curryja do različitih slastica.



Nemojte baciti ni vodu u kojoj se kuhao slanutak.



Voda u kojoj se kuhao slanutak ili takozvana aquafaba koristan je dodatak u kuhinji i slastičarstvu. Ona se može iskoristiti kao biljna zamjena za tučene bjelanjke u kolačima, može igrati ulogu veziva u pripremi veganskih burgera, ali i poslužiti kao emulgator za pripremu majoneze bez dodatka jaja.



U nastavku teksta donosimo vam pet različitih recepata sa slanutkom u glavnoj ulozi.

Humus od cikle (Foto: Shutterstock)

1. FALAFEL

Falafel je izraelsko nacionalno jelo i ulična hrana koja se priprema od mljevenog slanutka (ili boba) i začina, a služi u pogači s finim namazima i ukiseljenim povrćem. Nemojte koristiti kuhani slanutak kada želite napraviti falafel, nego isključivo namočena dehidrirana zrna. Evo kako ga možete pripremiti i kod kuće.

2. HUMUS OD SLANUTKA I CIKLE

Bez kuhanog slanutka nemoguće je napraviti humus. Tradicionalna receptura tog bliskoistočnog namaza uključuje i pastu od sezamovih sjemenki ili tahini, češnjak, nešto maslinova ulja i začine. Baza je to koja se može oplemenjivati s različitim okusa – poput ove sjajne kombinacije s ciklom koju svakako vrijedi isprobati.

3. CURRY OD SLANUTKA

Curry je uopćen naziv za niz južnoazijskih jela pripremljenih od neke vrste bjelančevina u gustom umaku na bazi luka, đumbira, češnjaka, čilija i sličnih začina koji tvore takozvanu curry pastu. Nju možete napraviti sami ili kupiti već gotovu u trgovini i tako si skratiti vrijeme pripreme jela. Umjesto mesa ili ribe, curry možete napraviti i s kuhanim slanutkom. Zainteresirani? Evo i recepta.

Slanutak se može iskoristiti i u pripremi kolača (Foto: Shutterstock)

4. HRSKAVI SLANUTAK IZ PEĆNICE

Od slanutka možete napraviti i vrlo ukusne grickalice. Za pripremu vam nije potrebno puno vremena, sastojaka ni truda. Idealno je za sve one koji u životu nisu pojeli obične slane kokice i uživaju u eksperimentiranju sa začinima. Evo kako mi radimo hrskavi slanutak iz pećnice.

5. BLONDIE SA SLANUTKOM

Jeste li ikada probali blondie? Riječ je o svjetlijoj verziji američkog kolača brownies, koji se tradicionalno pripremaju od brašna, jaja, šećera i maslaca. Blondie kocke krasi mekana tekstura, neodoljiva sočnost i slatkoća.

Ako ne jedete namirnice životinjskog porijekla, možete pripremiti i nešto zdraviju verziju blondie kocki s neočekivanim sastojkom punim proteina – kuhanim slanutkom . Ne brinite se, kad ispečete kolač, zaboravit ćete da se u njemu nalazi mahunarka – tako je dobar.

