Rođen u Kolumbiji, a odrastao u Madridu, ovaj inženjer koji je uvijek gajio veliku strast prema kuhanju inspiraciju je crpio u kuhinjama svijeta gdje god se u posljednjih deset godina našao – od Švedske, Nizozemske pa do Hrvatske.

U prošlogodišnjem MasterChefu Hrvatska, zahvaljujući svom raznolikom iskustvu, dogurao je do top pet amaterskih chefova. Show je napustio zbog sirove prepelice, a svoje kulinarske tehnike nastavio je brusiti u poznatim zagrebačkim restoranima kao što su El Toro, Dubravkin put i Sopal. I dalje radi kao inženjer, ali kuha gdje god i komu god ga pozove.

Sergio Varela sa svojim capelletima s kozicama (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Tako je došao i do Punkuferove Masterchef Akademije, u kojoj nam bivši kandidati otkrivaju tehnike kompliciranih ili otmjenih naziva s kojima su se prvi put susreli u showu. U Masterchefu je naučio, kaže nam Sergio Varela, mnogo toga, a najviše od svega da je vrijeme dragocjeno. Na svom jelu pokazao nam je nekoliko tehnika koje je naučio u poznatom kulinarskom showu, a aparati Kenwood pomogli su mu da pritom uštedi vrijeme.

Sergio uživa u eksperimentiranju s novim tehnikama, pa nam je tako pokazao kako se u samo 45 sekundi može napraviti tijesto za tjesteninu u Kenwoodovu snažnom procesoru hrane MultiPRO go i za što vam sve može poslužiti osim za sjeckanje. Za brže valjanje tjestenine i za postizanje najtanjih plahtica za oblikovanje capeletta u pomoć je uskočio i nastavak za tjesteninu kuhinjskog robota Kenwood Kmixa, koji je zamijenio mukotrpno valjanje i uz koji dolazi još mnogo dodataka koji kuhanje može učiniti lakšim.

Sergio Varela zna kako kuhati brže i bez stresa s Kenwood kuhinjskim aparatima. (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Sve to, ali i mnogo više pokazao nam je na jednom jelu koje nas je oduševilo i izgledom i okusom. Capeletti punjeni farsom od kozica posluženi na Grana Padano laktonezi uz ukiseljene krastavce, paljene kozice i bisque tanjur je koji sadrži puno komponenti i zvuči komplicirano, ali u našem videu možete vidjeti da to nije baš tako. Donosimo vam i recept da i vi pokušate pripremiti ovo jelo, naravno s velikom pomoći Kenwood kuhinjskih aparata.

RECEPT – Capeletti punjeni farsom od kozica s ukiseljenim krastavcem, paljenim kozicama i Grana Padano laktonezom

Sastojci:

Za tjesteninu:

100 g brašna

3 – 4 žumanjka srednje veličine

1 žličica maslinovog ulja

1 cijelo jaje

Za farsu od kozica:

100 g kozica

2,5 jušne žlice vrhnja za kuhanje 32 %

1 žumanjak

½ čajne žličice naribane korice limuna

1 manja grančica ružmarina ili ½ čajne žličice usitnjenog

½ žličice soli

Za bisque (umak od oklopa od kozica):

oklopi kozica

1 luk

1 mrkva

mali komad celera (korijen)

koncentrat rajčice

bijeli vermut

riblji temeljac

1 žličica maslaca

Za Grana Padano mlijeko:

50 g Grana Padano

100 ml mlijeka

50 ml vrhnje za kuhanje 32 %

Za GP laktoneza:

50 g Grana Padano

100 ml GP mlijeko

1 žličica senfa

1 žličica octa

3 g soli

200 ml suncokretovog ulja

Za ulje od bosiljka:

1 velika vezica bosiljka

100 ml ulja

Za ukiseljeni krastavac:

100 ml octa

100 ml vode

10 zrna papra

2 žlice šećera

1 žličica soli

2 lovorovog lista

Za sous-vide kozice:

5 repova kozica, očišćenih

1 grančica timijana

10 ml maslinovog ulja

Jestivo cvijeće za dekoraciju

Sergio u samo 45 sekundi može napraviti tijesto za tjesteninu u Kenwoodovu snažnom procesoru hrane MultiPRO go (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Priprema:

Pripremite tjesteninu. Sve sastojke stavite u Kenwood MultiPro Go i blendajte 45 – 60 sekundi. Zatim tijesto pokrijte plastičnom folijom i ostavite da odmara 30 – 60 minuta. Potom ga razvaljajte s pomoću nastavka za valjanje tjestenine na kuhinjskom robotu Kenwood kMix. Napravite farsu od kozica. Kozice, vrhnje, žumanjak, koricu limuna, sol i ružmarin stavite u Kenwood MultiPro Go i blendajte dok ne dobijete glatku pastu Napravite bisque, odnosno umak od oklopa od kozica – Već pripremljeno. Naučeno od Stjepana Vukadina na MC Masterclassu. Skuhajte i procijedite. Završite s maslacem. Napravite Grana Padano mlijeko. U Kenwood MultiPro Go ili na klasični ribež naribajte Grana Padano. Sve sastojke stavite u lončić i zagrijte da se infuziraju. Zatim sve izmiksajte dok se ne dobije glatka tekućina. Laktoneza se lako napravi s Kenwood štapnim mikserom. (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio) Napravite GP laktonezu. Sve sastojke blendajte (s 60 ml ulja), zatim polako dodajte ostatak ulja. Kad je sve dodano, provjerite sol i okus, po potrebi dodati još GP-a. Stavite u slastičarsku vrećicu. Napravite ulje od bosiljka. Blanširajte bosiljak, zatim ga stavite u hladnu vodu. Dobro osušite pa izmiksajte s uljem. Procijedite kroz sito i gazu. Napravite ukiseljene krastavce, ali prvo trebate pripremiti octenu marinadu – tako da pomiješate ocat, vodu, šećer, sol, papar i lovor te grijte dok se sol i šećer ne otope. Kada se octena marinada ohladi, u nju stavite trake krastavca bez unutrašnjosti, sjemenki i pustite neka odstoje jedan dan. Točne mjere su uvijek pola uspjeha. (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio) Napravite sous vide kozice tako da kozice stavite u vakuumiranu vrećicu zajedno s grančicom timijana i maslinovim uljem te ih 30 minuta kuhajte na 65 °C. Nakon toga prođite ih brenerom za grilani štih. Poslužite jelo. Na dno tanjura iscrtajte krug od laktoneze, na njega poslažite capelette, paljene kozice i hrskavi kiseli krastavac te u sredinu kruga ulijte bisque i sve ukrasite jestivim cvijećem

