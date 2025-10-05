U finalu joj je čak četiri puta ''pukla'' majoneza, ali sada u malo opuštenijoj atmosferi, u kuhinji Punkufera, Sanja je napravila majonezu isprve i potpuno razvalila jelom koje je svojevrsni omaž Istri.

Majoneza joj je ovaj put trebala kao baza za marinadu za prekrasne komade Pivac mesa, odnosno za složenac od ramsteka, bifteka i ribeye odrezaka. Ovu trilogiju istarskih rezova poznatu i kao stratagliatta poslužila je uz domaće njoke s tartufima i pjenicu od parmezana – sve kako bi nam pokazala što više tehnika koje je naučila u poznatom kulinarskom showu.

Sanja Cukon i njezina stratagliatta složena s biftekom, ramstekom i ribeye steakom od Pivca (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Visoki standardi kada je o namirnicama riječ

Ipak, Sanja je u MasterChef već došla s visokim standardima kada je riječ o hrani jer je kao bivša glavna stjuardesa i chefica na superjahtama navikla na vrhunsku uslugu, proputovala je cijeli Mediteran i imala priliku kušati najbolju hranu koju taj dio svijeta nudi.

Kada je odlazila iz MasterChefa, dugoročni joj je plan bio izgraditi jedan mali glamping resort sa svojim restoranom negdje u prirodi kako bi mogla i uzgajati svoje povrće, koristiti isključivo domaće namirnice lokalnih dobavljača i time podržati domaće tržište i proizvodnju. Iako još ima vremena da se i taj plan ostvari, Sanji je život zasad pomrsio planove, ali i odveo u neke nove zanimljive avanture.

Sanja Cukon i njezina stratagliatta s domaćim njokima s tartufima i pjenicom od parmezana (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Sanja je u MasterChefu pronašla ljubav i sada sa Seadom, s kojim dijeli istu strast i ljubav prema hrani i kuhanju, vodi restoran u Poreču, gdje skupa pripremaju prekrasna jela za svoje goste, ali i organiziraju razna događanja i večere s degustacijama. Skupa imaju još veće planove, za koje ćete detaljnije saznati kada se počnu ostvarivati.

Kreativnija priprema vrhunskih komada mesa

Kao dva kreativna chefa savršeno se nadopunjuju, zbog Seada, koji je inače specijaliziran za pripremu rižota i raznih mesnih jela, i Sanja je još više zavoljela pripremu mesa.

Stratagliatta složena s biftekom, ramstekom i ribeye steakom od Pivca (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Prekrasnim Pivac crvenim junećim steakovima svaki ljubitelj mesa teško bi odolio, a ako ste navikli pripremati ih na klasičan način, samo ''bačene'' na grill ili tavu, ovaj kreativan način pripreme i Sanjin recept oduševit će vas, a i vaše goste. Hrskavoj korici i mekanoj unutrašnjosti s eksplozijom okusa između nitko neće moći odoljeti.

RECEPT – Stratagliatta s njokima s tartufatom i pjenicom od parmezana

Sanja Cukon i njezina stratagliatta s domaćim njokima s tartufima i pjenicom od parmezana (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Sastojci:

1 Pivac juneći biftek

1 Pivac juneći ramstek

1 Pivac Ribeye steak

400 g krumpira

2 jaja

100 g brašna

100 g maslaca

1 limun

2 čajne žlice senfa

2 čajne žlice dijona

600 ml suncokretovog ulja

10 ml soja umaka

20 ml vinskog octa

1 svežanj peršina

130 g parmezana

1 dl mlijeka

1 svježi tartuf

200 g tartufate

sol, papar prema ukusu

1 žlica meda

Sanja Cukon i njezina stratagliatta složena s biftekom, ramstekom i ribeye steakom od Pivca (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Priprema:

Pripremite meso. Steakove presijecite vodoravno te obradite čekićem za meso da bude što tanje kako biste ih bolje marinirali i slagali. Slažite sloj ramsteka, premažite marinadom, dodajte ribeye pa na njega stavite marinadu i na kraju stavite biftek. Sve zamotajte u prozirnu foliju i stavite u zamrzivač na hlađenje kako bi se meso kasnije moglo rezati na kockice i slagati na štapić za pečenje. Pripremite majonezu. U posudu stavite 1 jaje, malo limunovog soka, žličicu senfa i soli te prelijte s 300 ml ulja. Koristite štapni mikser i polako ga dižite prema gore. Pripremite marinadu. Umiješajte 35 g majoneze, 1 žličicu senfa, dijon, soja umak i vinski ocat. Stratagliatta složena s biftekom, ramstekom i ribeye steakom od Pivca (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio) Napravite ulje od peršina. Peršin i 200 ml ulja stavite u blender, dobro izmiksajte te ga prelijte u posudu pa lagano grijte da se razvije klorofil i dobije lijepa zelena boja. Procijedite i stavite u dresir vrećicu te je objesite da se odvoji ulje od vode i taloga. Kasnije pomiješajte s ostatkom majoneze i išarajte po pečenom mesu. Napravite njoke. Krumpir skuhajte u ljusci, protisnite kroz prešu, dodajte jaje, maslac, sol i brašno. Umijesite njoke, odvojite jednake dijelove i rukama izradite rolice iste debljine, režite nožem i sve stavite u zamrzivač da se stisne. Kuhajte u kipućoj vodi dok ne isplivaju, procijedite i završite na tavi na maslacu, podlijte vodom od kuhanja, dodajte tartufatu i parmezan te začinite. Napravite pjenicu od parmezana. Zagrijte mlijeko, dodajte 30 g parmezana i 10 g maslaca, kad se rastopi, štapnim mikserom na srednjoj brzini izradite pjenicu, koju stavljamo na njoke. Sanja Cukon i njezina stratagliatta s domaćim njokima s tartufima i pjenicom od parmezana (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio) Napravite stratagliattu. Kada se meso napola smrzlo, koristeći šablonu režite ga na jednake kvadratiće koji se slažu na štapić za pečenje. Na zagrijanu tavu na ulju kratko ispeći na svaku stranu da dobije lijepu boju i izvana bude hrskavo, a iznutra ostane sočno i mekano. U ostatak marinade dodajte žlicu meda i njome premažite meso na tavi i još koju sekundu zapecite svaku stranu. Složite tanjur. Na tanjur prvo stavite njoke s tartufima, pjenicu od parmezana te na sredinu položite meso koje smo prethodno iscrtali zelenom majonezom i izvadili mu štapić. Ukrasite mikrobiljem i svježim tartufom. Dobar tek!



