Panna cotta je tradicionalna talijanska slastica koja se priprema od slatkog vrhnja, mlijeka, šećera i želatine. Sastojci se lagano zagrijavaju, a potom hlade dok ne dobiju drhtavu kremastu strukturu.

Desert se poslužuje s različitim dodacima i umacima – od šumskog voća do čokolade, a mnogi tvrde da je idealni izbor za ljeto.

Ovu slasticu možete napraviti i bez sastojaka životinjskog porijekla – umjesto vrhnja upotrijebite kokosovo mlijeko iz konzerve, a umjesto želatine - prah agar-agar.

To je prirodni sastojak za zgušnjavanje i želiranje sastojaka koje se dobiva iz morskih algi – ima neutralan miris i okus, a može se kupiti u specijaliziranim trgovinama zdrave hrane.

Veganska panna cotta - sastojci: 400 ml kokosova mlijeka iz limenke

30 g šećera

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

½ čajne žličice praha agar-agar Veganska panna cotta - priprema: Ulijete kokosovo mlijeko u lončić, dodajte ekstrakt vanilije, šećer i agar-agar. Zagrijte smjesu na srednje jakoj vatri uz često miješanje - trebali biste je zagrijati, ali ne dopustiti da vam zakipi. Za to će vam biti potrebno oko tri do pet minuta. Toplu smjesu ulijte u dvije do tri manje zdjelice, čaše ili kalup za panna cottu ako je imate. Ako je stavljate u kalupe i planirate izvaditi iz njih tijekom serviranja, premažite ih iznutra kokosovim uljem. Kad se smjesa ohladi stavite je u hladnjak na sat vremena, odnosno sve dok se ne stisne. Poslužite ohlađenu panna cottu s umakom po želji. Dobar tek!

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