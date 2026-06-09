Panna cotta je tradicionalna talijanska slastica koja se priprema od slatkog vrhnja, mlijeka, šećera i želatine. Sastojci se lagano zagrijavaju, a potom hlade dok ne dobiju drhtavu kremastu strukturu.
Desert se poslužuje s različitim dodacima i umacima – od šumskog voća do čokolade, a mnogi tvrde da je idealni izbor za ljeto.
Ovu slasticu možete napraviti i bez sastojaka životinjskog porijekla – umjesto vrhnja upotrijebite kokosovo mlijeko iz konzerve, a umjesto želatine - prah agar-agar.
To je prirodni sastojak za zgušnjavanje i želiranje sastojaka koje se dobiva iz morskih algi – ima neutralan miris i okus, a može se kupiti u specijaliziranim trgovinama zdrave hrane.
Veganska panna cotta - sastojci:
- 400 ml kokosova mlijeka iz limenke
- 30 g šećera
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- ½ čajne žličice praha agar-agar
Veganska panna cotta - priprema:
- Ulijete kokosovo mlijeko u lončić, dodajte ekstrakt vanilije, šećer i agar-agar. Zagrijte smjesu na srednje jakoj vatri uz često miješanje - trebali biste je zagrijati, ali ne dopustiti da vam zakipi. Za to će vam biti potrebno oko tri do pet minuta.
- Toplu smjesu ulijte u dvije do tri manje zdjelice, čaše ili kalup za panna cottu ako je imate. Ako je stavljate u kalupe i planirate izvaditi iz njih tijekom serviranja, premažite ih iznutra kokosovim uljem.
- Kad se smjesa ohladi stavite je u hladnjak na sat vremena, odnosno sve dok se ne stisne. Poslužite ohlađenu panna cottu s umakom po želji. Dobar tek!
7 laganih i finih jela idealnih za ljeto koje ćemo kuhati ovoga tjedna s guštom +1