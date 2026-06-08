Enfrijoladas su tradicionalno meksičko jelo koje se sastoji od kukuruznih tortilja premazanih kremom od graha - najčešće smeđeg ili crnog – te zapečenih u pećnici sa sirom.

Vegetarijansko je to jelo koje obiluje proteinima biljnog porijekla i prehrambenim vlaknima, a koje se poslužuje za doručak, ručak ili večeru.

Sadržaj enfrijoladasa možete prilagoditi vlastitim željama pa u nadjev dodati i piletinu, kajganu, pa čak i svježi sir. Jelo se servira toplo s dodatnim umakom od graha, nasjeckanim svježim lukom, vrhnjem i korijanderom.

Za enfrijoladas se koriste meksički sirevi poput queso fresco - svježi blagi sir koji se lagano mrvi, ili suši, zreliji i slani sir queso cotija, a koji se često naziva i meksički parmezan. Ako nemate ove sireve na raspolaganju, poslužite se hrvatskim alternativama.

Enfrijoladas možete pripremiti i kod kuće na vrlo jednostavan način. Ako pritom koristite već gotove tortilje i grah iz konzerve, jelo ćete složiti za 20-ak minuta.

Enfrijoladas - sastojci: 500 g kuhanog smeđeg graha

250 ml povrtnog temeljca

150 g naribanog sira po želji

50 g svježeg luka

8 kukuruznih tortilja

2-3 čili papričice po želji

2-3 češnja češnjaka

kiselo vrhnje za posluživanje

sol i papar po želji Enfrijoladas - priprema: U blender ili sjeckalicu povrća stavite kuhani grah, povrtni temeljac. očišćeni češnjak, čili papričice, sol i papar po želji. Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Kukuruzne tortilje lagano zagrijte na tavi ili u mikrovalnoj pećnici. Svaku tortilju napunite s nekoliko žlica pirea od graha, prekrijte s naribanim sirom i nasjeckanim lukom te zarolajte poput palačinke. Na dno vatrostalno posude premažite malo pirea od graha, preko njega naslažite zarolane kukuruzne tortilje, a ostatak pirea premažite preko vrha. Zapecite ovako pripremljene tortilje u prethodno zagrijanoj pećnici na 220 Celzijevnih stupnjeva oko 7 do 10 minuta dok se sir ne rastopi, a tortilje ne zapeku. Poslužite odmah s kiselim vrhnjem, kriškama avokada i začinskim biljem po želji. Dobar tek!

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