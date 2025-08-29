Meso prije pečenja obložite gustom marinadom kako se ne bi presušilo, a imate li dovoljno vremena, možete ga i marinirati do 24 sata u hladnjaku.

Iako možete koristiti kotlete kakve želite, oni s kosti će biti sočniji Kotleti će savršeno pasati uz omiljenu salatu i krumpire, najbolje mlade. Neka ne budu veći od 3 cm, inače se neće ispeći na vrijeme. Veće prepolovite ili produljite prvu turu pečenja, koja je navedena u receptu.

Kotleti s krumpirom - sastojci: Marinada: 1 žličica Worcestershire umaka

2 žlice kečapa

1 žlica soja umaka

2 žlice smeđeg šećera

1 žlica maslinova ulja

1 češanj češnjaka, nasjeckan

2 žličice jabučnog octa Ostalo: 4 svinjska kotleta, oko 200–250 g svaki s kosti

800 g mladih krumpira (veće prepoloviti)

1 žlica maslinova ulja

sol i papar Kotleti s krumpirom - priprema: Zagrijte pećnicu na 220 °C (obična) ili 200 °C (ventilacijska). Krumpire promiješajte s uljem, posolite i popaprite. Rasporedite na pleh. Pecite 15 minuta. U međuvremenu pomiješajte sve sastojke za marinadu. Obložite kotlete s obje strane, ostavite malo sa strane za premazivanje tijekom pečenja. Izvadite pleh iz pećnice, promiješajte krumpire i pogurnite ih na rub. Stavite meso na pleh i pecite 15 minuta. Izvadite pleh, prebacite pećnicu na grill na visokoj temperaturi, rešetka neka bude oko 20 cm od izvora topline. Okrenite meso, premažite sačuvanom marinadom pa premažite i stranice. Grillajte 7–10 minuta dok ne karamelizira. Izvadite, kistom pokupite zlatne sokove iz pleha i premažite meso (to daje okus i boju). Po želji vratite na par minuta pod grill da dovršite. Poslužite, prelijte sokovima iz pleha i, po želji, pospite peršinom ili bosiljkom

