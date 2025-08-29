Meso prije pečenja obložite gustom marinadom kako se ne bi presušilo, a imate li dovoljno vremena, možete ga i marinirati do 24 sata u hladnjaku.
Iako možete koristiti kotlete kakve želite, oni s kosti će biti sočniji Kotleti će savršeno pasati uz omiljenu salatu i krumpire, najbolje mlade. Neka ne budu veći od 3 cm, inače se neće ispeći na vrijeme. Veće prepolovite ili produljite prvu turu pečenja, koja je navedena u receptu.
Kotleti s krumpirom - sastojci:
Marinada:
- 1 žličica Worcestershire umaka
- 2 žlice kečapa
- 1 žlica soja umaka
- 2 žlice smeđeg šećera
- 1 žlica maslinova ulja
- 1 češanj češnjaka, nasjeckan
- 2 žličice jabučnog octa
Ostalo:
- 4 svinjska kotleta, oko 200–250 g svaki s kosti
- 800 g mladih krumpira (veće prepoloviti)
- 1 žlica maslinova ulja
- sol i papar
Kotleti s krumpirom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 220 °C (obična) ili 200 °C (ventilacijska). Krumpire promiješajte s uljem, posolite i popaprite. Rasporedite na pleh. Pecite 15 minuta.
- U međuvremenu pomiješajte sve sastojke za marinadu. Obložite kotlete s obje strane, ostavite malo sa strane za premazivanje tijekom pečenja. Izvadite pleh iz pećnice, promiješajte krumpire i pogurnite ih na rub. Stavite meso na pleh i pecite 15 minuta.
- Izvadite pleh, prebacite pećnicu na grill na visokoj temperaturi, rešetka neka bude oko 20 cm od izvora topline. Okrenite meso, premažite sačuvanom marinadom pa premažite i stranice. Grillajte 7–10 minuta dok ne karamelizira.
- Izvadite, kistom pokupite zlatne sokove iz pleha i premažite meso (to daje okus i boju). Po želji vratite na par minuta pod grill da dovršite. Poslužite, prelijte sokovima iz pleha i, po želji, pospite peršinom ili bosiljkom
