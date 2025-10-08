U Liguriji, poznatoj po pestu i focacciji, Talijani uživaju i u punjenim telećim rolicama, još od 19. stoljeća. Tomaxelle su se izvorno pripremale od smjese kuhanog mesa ili ostataka pečenja te blitve, jaja i ribanog sira kojom bi se punilo tanke ploške teletine.

Tek kasnije su Talijani počeli dodavati rajčice i gljive za više okusa. Isprobajte ih i poslužite s pireom od krumpira ili toplim kruhom, idealnim za umakanje u raskošni umak.

Punjene teleće rolice - sastojci: 8 kriški teletine

200 g mljevene teletine

50 g ribanog parmezana

80 g mekanog dijela starog kruha

40 g suhih gljiva

1 češanj češnjaka

peršin

mažuran

2 jaja

sol, papar

maslinovo ulje

1 glavica luka

1 mrkva

300 g pasirane rajčice

1 žlica koncentrata rajčice

2 dl temeljca

1 dl bijelog vina Punjene teleće rolice - priprema: Pripremite gljive. Suhe gljive namočite u toploj vodi, zatim ih dobro ocijedite i sitno nasjeckajte. Podijelite količinu na dva dijela – za nadjev i za umak. Stari kruh namočite u mlijeku. Kada omekša, dobro ga iscijedite. Sitno nasjeckajte luk i kada postane staklast dodajte sjeckanu mrkvu. Pirjajte dok mrkva ne omekša pa stavite na stranu. U zdjeli rukama izmiješajte mljevenu teletinu s jajima, ribanim parmezanom, mažuranom, nasjeckanim češnjakom i peršinom, kruhom, polovicom gljiva, solju i paprom. Miješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Kriške teletine stanjite batom. Na svaku krišku stavite dio nadjeva, preklopite rubove i zarolajte. Učvrstite čačkalicama ili štapićima. Lagano ih zapecite na maslinovu ulju u tavi, okrećući ih hvataljkama kako bi ostale cijele. Kada porumene, podlijte ih bijelim vinom. Ubacite nasjeckani luk i mrkvu te preostale gljive. Pirjajte dvije minute, a zatim dodajte pasiranu rajčicu, koncentrat rajčice i sol. Kuhajte na laganoj vatri oko 30 minuta, povremeno dodajući temeljac ako se umak previše reducira. Povremeno lagano protresite tavu ili okrenite roladice. Kad su gotove, maknite s vatre, pospite svježim nasjeckanim peršinom i poslužite s bogatim umakom.

