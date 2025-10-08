U Liguriji, poznatoj po pestu i focacciji, Talijani uživaju i u punjenim telećim rolicama, još od 19. stoljeća. Tomaxelle su se izvorno pripremale od smjese kuhanog mesa ili ostataka pečenja te blitve, jaja i ribanog sira kojom bi se punilo tanke ploške teletine.
Tek kasnije su Talijani počeli dodavati rajčice i gljive za više okusa. Isprobajte ih i poslužite s pireom od krumpira ili toplim kruhom, idealnim za umakanje u raskošni umak.
Punjene teleće rolice - sastojci:
- 8 kriški teletine
- 200 g mljevene teletine
- 50 g ribanog parmezana
- 80 g mekanog dijela starog kruha
- 40 g suhih gljiva
- 1 češanj češnjaka
- peršin
- mažuran
- 2 jaja
- sol, papar
- maslinovo ulje
- 1 glavica luka
- 1 mrkva
- 300 g pasirane rajčice
- 1 žlica koncentrata rajčice
- 2 dl temeljca
- 1 dl bijelog vina
Punjene teleće rolice - priprema:
- Pripremite gljive. Suhe gljive namočite u toploj vodi, zatim ih dobro ocijedite i sitno nasjeckajte. Podijelite količinu na dva dijela – za nadjev i za umak.
- Stari kruh namočite u mlijeku. Kada omekša, dobro ga iscijedite.
- Sitno nasjeckajte luk i kada postane staklast dodajte sjeckanu mrkvu. Pirjajte dok mrkva ne omekša pa stavite na stranu.
- U zdjeli rukama izmiješajte mljevenu teletinu s jajima, ribanim parmezanom, mažuranom, nasjeckanim češnjakom i peršinom, kruhom, polovicom gljiva, solju i paprom. Miješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu.
- Kriške teletine stanjite batom. Na svaku krišku stavite dio nadjeva, preklopite rubove i zarolajte. Učvrstite čačkalicama ili štapićima. Lagano ih zapecite na maslinovu ulju u tavi, okrećući ih hvataljkama kako bi ostale cijele. Kada porumene, podlijte ih bijelim vinom.
- Ubacite nasjeckani luk i mrkvu te preostale gljive. Pirjajte dvije minute, a zatim dodajte pasiranu rajčicu, koncentrat rajčice i sol.
- Kuhajte na laganoj vatri oko 30 minuta, povremeno dodajući temeljac ako se umak previše reducira. Povremeno lagano protresite tavu ili okrenite roladice. Kad su gotove, maknite s vatre, pospite svježim nasjeckanim peršinom i poslužite s bogatim umakom.
