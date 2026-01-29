Vori vori ili bori bori omiljena je juha iz Paragvaja koju je zavolio cijeli svijet – kako zbog mekane piletine, tako i okruglica od kukuruznog brašna i sira. Bogatom okusu doprinosi i kuhano povrće. Zahvaljujući toploj juhi, piletini i povrću, vori vori često se jede u vrijeme prehlade i gripe jer pomaže hidrataciji i oporavku organizma.

Za pripremu okruglica se koristi tradicionalni paragvajski svježi sir blago slanog okusa i polutvrde teksture - queso paraguayo. Ne topi se potpuno, već omekša i daje puninu okusa. Kod nas ga je najlakše zamijeniti svježim kravljim sirom ili mladim sirom neutralnog okusa. Kao alternativa može poslužiti i ricotta, uz dodatak malo soli.

Vori vori - sastojci: 1 kg piletine (batak, zabatak, hrbat, nogice, vrat)

1 velika rajčica

1 veliki luk

1 paprika

200–300 g bundeve (hokkaido)

1–2 žličice soli

1 žličica kima

1 žličica sušenog origana

Maslinovo ulje Kuglice od kukuruznog brašna: 300 g kukuruznog brašna

1/2 žličice soli

oko 80 g svježeg kravljeg sira (izvorno queso paraguayo)

2 kutlače juhe

voda po potrebi Vori vori - priprema: U velikom loncu na jakoj vatri, uz malo maslinova ulja, najprije zapecite komade piletine sa svih strana dok ne dobiju lijepu boju. Izvadite ih sa strane. Zatim nasjeckajte svo povrće osim bundeve te ga nekoliko minuta pržite na masnoći koja je ostala od piletine, uz stalno miješanje. U međuvremenu bundevu narežite na kockice. Vratite piletinu u lonac, dodajte bundevu, začinite i dolijte oko 1–2 litre vode. Pustite da zakuha, zatim lagano kuhajte 30–45 minuta, povremeno miješajući. Po želji u ovom trenutku izvadite veće komade piletine, narežite ih na manje komade i vratite u juhu posljednjih deset minuta da se zagriju. U međuvremenu pomiješajte sastojke za kuglice od kukuruznog brašna. Ako je smjesa presuha, dodajte malo vode. Oblikujte male kuglice veličine oraha – trebalo bi ih biti oko 45–50. Dodajte ih u juhu i kuhajte deset minuta, dok ne isplivaju na površinu. Po potrebi dodatno začinite i poslužite vruće. Po želji, svaku porciju možete posuti nasjeckanim mladim lukom.

