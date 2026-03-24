Na stranici Gorskog kotla krčkaju se slatka i slana, starinska i nešto modernija jela, ali i priče čiji se korijeni isprepliću Gorskim kotarom. Priprema ih Valentina Vukadinović, poznatija kao Vanja, koja (kada ne predaje u školi) radi u vrtu, uzgaja povrće i pretvara ga u zimnicu, kuha pekmeze, likere i sirupe – a posebno uživa u kolačima od kojih cijela kuća miriše na dom.

“Kuhanje je ljubav, hrana je ono što volim, a naročito kad je spremljena za drage ljude. Recepte skupljam sa svih strana - internet, prijateljice, mama, bakine stare bilježnice... Volim kuhati za obiteljska okupljanja i prijatelje. Kada Gorski kotar zazeleni, vrt postaje mjesto i okupljanja i kuhanja”, otkriva.

U njezinom Kotlu možete pronaći raznovrsne specijalitete, a nama je za oko zapeo goranski nadjev, jelo koje je prehranilo generacije, a tradicionalno se priprema za Uskrs.

“Goranski nadjev je specijalitet koji je u prošlosti bio jelo seljaka i kosaca. Domaćice su na taj način mogle nahraniti radnike i svoju obitelj uz malo mesa, jaja, suhog kruha i luka. Ono što je tada bilo možda hrana za siromašne, danas je pravi gastro biser i svakako ga isprobajte. U Gorskom kotaru se nadjev radi u jako puno varijanti i isto tako se drugačije naziva, ovisno u kojem mjestu se pravi. Crnoluški želudac, želodac, budla, nadelo, nadev, hrge…sve su to varijante goranskog nadjeva. U severinskom kraju, dijelu Vrbovskog uz Kupu ponudit će vas hrgama”, otkriva Vanja i dodaje:

“Osnova svakog nadjeva su šunka, špek, svježa jaja, suhi kruh i mladi luk. Tradicionalno se nadjeva, puni dimljeni svinjski želudac no sada već postoje modernije varijante gdje se koriste crijeva za salame. Može se kuhati i u platnenoj krpi ili nekom kalupu, a može se i peći u pećnici. Poslužuje se ohlađen i narezan uz kuhanu šunku, kuhana jaja, mladi luk i hren”.

Za Vanjin recept, koji možete pronaći ovdje, koristi se 20 do 25 jaja i prema tome se prilagođavaju i ostali sastojci - u većim obiteljima goranski nadjev se radi i od 50 do 60 pa i do 100 jaja.

"Ovo jelo vidim kao neizostavnu ponudu u goranskim ugostiteljskim objektima, kao hladni narezak i nešto što bismo trebali zaštititi", poručuje Vanja..

