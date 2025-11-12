Galerija 1 1 1 1 Na deset minuta vožnje od Samobora prema Okiću, u mjestu Konšćica, pronaći ćete buffet u kojem vlada ugođaj poput onog u Kafiću Uzdravlje. Domaća atmosfera posebno dolazi do izražaja petkom, kada vlasnik Ivica Šoić počasti svoje goste domaćim jelima.

Ponekad su to fileki, ponekad kotlovina, a ovog petka se očekuje i krštenje mošta u mlado vino. U početku se petkom za goste pripremalo oko trideset porcija, a danas ta brojka naraste i do osamdeset i više, ovisno o tome koliko se ljudi očekuje.

Buffet Ivica u tom je kraju poznatiji kao Cvokonja, prema obiteljskom nadimku koji se zadržao generacijama. Nadimak se rodio kada je Ivičin pradjed još bio mališan. Jednom prilikom mu je kruh pao na pod, uzviknuo je: "Cvok!", a susjedi koji su to čuli s veseljem su smislili nadimak koji se zadržao do danas.

Kako je sve počelo?

"Nije to ništa posebno, samo znak dobre volje", skromno će vlasnik, a na pitanje što ga je potaknulo da goste svaki petak počasti besplatnim ručkom, kaže kako je i sam oduvijek volio nešto fino pojesti nakon pokoje čašice. I dok se petkom uživa u domaćoj hrani, poput sira i vrhnja, češnjovki, krvavica, bunceka, zelja, krumpira i drugih divota, i ostalim danima se na stolovima kod Cvokonje nađu kakve grickalice, poput štapića i kikirikija.

Hrana dolazi s obiteljskog OPG-a, koji se smjestio kraj buffeta, gdje se može i kupiti domaći sir i stolno bijelo vino. Šoići ga rade od kraljevine, graševine i drugih sorti okićkog kraja, a isprobati ga možete u kafiću. Kod Cvokonje se većinom okupljaju stalni gosti, ali svi su dobrodošli - uvijek ima mjesta za sve one koji žele navratiti i doživjeti domaćinski ugođaj nadomak Samobora.

Na ručak kod Debelog: Nogometna gostionica koja već 30 godina hrani Zagrepčane +16