Purple Monkey, restoran s azijskim jelima koji je do sada marljivo prikupljao obožavatelje hranom iz dostave, konačno je otvorio vrata "pravog restorana". Azijska fusion jela odsad možete naći na adresi Tomašićeva 6, na potezu između Trga Žrtava Fašizma i Martićeve ulice. Simbolika iza neobičnog imena odražava kreativnosti i zaigranost, a upravo tako bi i mnogi opisali slasna, raznovrsna ali i zdrava jela koja potpisuju kuhari Purple Monkeya.

Recepte je osmislio Tomislav Bilić, kojem je kuhanje u početku bilo omiljeni hobi, a potom je zanat ispekao u mnogim restoranima u Zagrebu i na Jadranu, a svoja znanja i vještine pokazao je i u školi kuhanja Gastronomadi. Osim kuhanja, Tomislavova ogromna ljubav je i glazba, a recepte je osmišljavao slušajući omiljene ploče. Dobre glazbe neće nedostajati niti u restoranu gdje goste očekuje osmišljena playlista.

Petkom i subotom Purple Monkey će biti otvoren do 1 sat nakon ponoći, a hrana će se moći naručiti do 23 sata. Od ponedjeljka do četvrtka restoran će raditi do 23 sata, a moguća je i dostava.

Na jelovniku su bao bunsi, meki jastučići od tijesta kuhanog na pari punjeni povrćem i svinjetinom ili trganom patkom te omiljene gyoze. Pileći zabatak, pork belly ili domaću kobasicu naći će se na yakitori štapićima, a neka od jela u ponudi su i mulli i tam yam juha, edamame humus i firecracker cvjetača.

Glavna jela podijeljena su u tri kategorije zdjelica punih okusa: rice bowls, salad bowls i noodle bowls. Katsu piletina, kung pao, bulgogi, hama teriyaki ili pad karo pao imaju rižu kao bazu jela. Dan dan noodlesi, purple monkey noodlesi te pad thai s tofuom idealni su za ljubitelje tjestenine. Kad je riječ o „tekućim pitanijima“, Blend bar je za Purple Monkey osmislio posebne koktele.

