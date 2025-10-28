Grčka pržena bundeva, ili kolokytha savore, prava je poslastica koju ćete napraviti i lako i brzo. Kriške bundeve, lagano obložene brašnom ili kukuruznim škrobom, prže se dok ne postanu zlatno hrskave izvana, a zatim obogaćuju aromatičnim ružmarinom i bijelim vinskim octom. Rezultat? Savršena ravnoteža slatkastog, slanog i kiselkastog.

Ovo jelo potječe s Krete, otoka čija kuhinja, oblikovana teškim životom i sezonskim sastojcima, pršti okusima i sjajnim kombinacijama, neovisno jesu li u glavnoj ulozi žitarice i mahunarke ili zelenilo i maslinovo ulje.

Iza ove skromne pržene bundeve krije se fascinantna priča koja počinje u 15. stoljeću u Venciji kamo sefardski Židovi s Puta svile donijeli „pesce en saor“. Tijekom stoljeća, recept je putovao i prilagođavao se: iz Venecije u Bizant, zatim na jonske i egejske otoke, pa i do Krete, gdje je riba zamijenjena bundevom ili tikvom.

Poslužite ovu grčku prženu bundevu toplu ili hladnu, kao predjelo, prilog ili glavno jelo, uz rižu, tjesteninu ili svježu salatu. A ako je pripremite dan ranije — bit će još bolja jer će svi okusi imati vremena savršeno se prožeti.

Pržena bundeva na grčki način - sastojci: 500 g oguljene bundeve, narezane na štapiće veličine 5 x 1 cm

50 g brašna ili kukuruznog škroba

½ čajne žličice morske soli

120 ml maslinovog ulja

75 ml bijelog vinskog octa

2 grančice ružmarina

svježe mljeveni papar Pržena bundeva na grčki način - priprema: Narežite bundevu, posolite je, promiješajte i ostavite da odstoji 15 minuta. Ocijedite tekućinu iz bundeve, dodajte brašno ili kukuruzni škrob i dobro promiješajte da potpuno obloži štapiće bundeve. Pripremite veliki tanjur ili prekrijte ga s nekoliko slojeva papirnatih ručnika. Zagrijte maslinovo ulje u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Lagano protresite štapiće od bundeve kako biste uklonili višak brašna. Pržite bundevu u serijama da ne pretrpavate tavu. Pržite je 2 do 3 minute sa svake strane. Isključite vatru. Prebacite prženu bundevu pomoću šupljikave žlice ili cjediljke na pripremljeni tanjur kako biste ocijedili višak ulja. Dodajte ružmarin u tavu na 1-2 minute pa ga izvadite. Isključite vatru i jako polako i oprezno ulijte bijeli vinski ocat. Kada se para slegne i prskanje smiri, upalite vatru na slabu do srednje jaku. Kuhajte i miješajte dok tekućina ne ispari do željene gustoće. Vratite prženu bundevu u tavu. Sve zajedno miješajte 1 minutu ili dok se komadići bundeve ravnomjerno ne prekriju umakom od maslinovog ulja i octa. Odmah prebacite na tanjur. Poslužite toplo ili hladno.

Bombon! Čudesni dio Istanbula čije se ulice, zgrade i bazar ne zaboravljaju +16