Na hrvatskom tržištu pojavio se prvi ocat od piva po imenu RIScetto. Riječ je o octu napravljenom od Russian Imperial Stout stila piva uz dodatak smeđeg šećera i čili papričica, a plod je suradnje Zmajske pivovare i hrvatskog proizvođača ljutih umaka Volim Ljuto.



Priča je započela kada je Zmajska pivovara stavila u bačve od burbona veću količinu Russian Imperial Stouta – tamnog stila piva koji sadrži oko 9 do 10 posto alkohola na odležavanje. To odležano tamno pivo s bogatim okusom čokolade, kave i sušenog voća trebalo je izaći na tržište prošle godine, no ispostavilo se da ima iznimno gustu pjenu i previše taloga te da se ne može puniti u boce.



S obzirom da bi bila velika šteta na iskoristiti ovu prilično jako (I skupo) pivo, vlasnik Zmajske pivovare Andrej Čapka nazvao je vlasnika tvrtke Volim Ljuto, Gorana Vrabeca i predložio mu suradnju. Vrlo brzo došli su na ideju da naprave prvi hrvatski ocat od piva.

RIScetto (Foto: PR)

Nakon što je probna šarža octa bila gotova, Goran ju je odlučio nadograditi s nešto smeđeg šećera i čili papričica kako bi stvorio još intenzivniju aromu i suptilnu dozu pikantnosti.



Proizvod koji je nastao po imenu RIScetto savršeno je održavao moć i intenzitet Russian Imperial Stout stila piva. Ocat je zadržao sve glavne note u okusu piva - čokolada i kava dominiraju, a one su dodatno naglašene ljutinom i aromom čili papričica. Ipak, ljutina nije prejaka i ovaj proizvod će velikoj većini konzumenata biti potpuno podnošljivo ljut.



“Prilično smo uvjereni da je ovo jedan od rijetkih octova od piva skuhanih u Hrvatskoj, jedini komercijalni, a isto tako možda i jedini od RIS stila piva," rekli su nam proizvođači.



U kuhinji se može koristiti na iste načine kao i aceto balsamico s kojim dijeli slatkoću i punoću okusa. Sjajno se slaže s mesnim jelima, a idealan je za začinjavanje salata, sendviča, steakova i pečenog povrća.



Dio octa je stavljen (na još jedno) odležavanje u bačvama od burbona, a njegove rezultate ćemo tek vidjeti. No, do tada se može uživati u originalnom i jedinstvenom RIScettu, koji se prodaje na Volim Ljuto te Zmajskom webshopu po cijeni od 6,5 eura za bocu od 187 ml.

Balzamični ocat: Kako prepoznati dobar "aceto" i kojim ga jelima dodati +4