Proteinski kruh možete koristiti na isti način kao i klasičan kruh – upotrijebiti ga možete za sendviče, ali kao i prilog uz variva i gulaše.



Proteinski kruh s orasima, za koji vam danas dajemo recept, visok udio bjelančevina zahvaljuje svojem sastavu – priprema se od bademova i kokosova brašna, jaja, jogurta s dodatkom oraha i ružmarina.



Ima nešto zbijeniju teksturu od klasičnog kruha, a potrebno ga je čuvati u hladnjaku. Ako mislite da nećete pojesti cijeli kruh u tri do četiri dana, narežite ga na kriške, zamrznite ih, pa upotrijebite po potrebi.



Tijesto za ovaj kruh ne morate mijesiti, niti čekati da se digne, a ispeći ćete ga za oko pola sata.

Proteinski kruh s orasima - sastojci: 200 g bademovog brašna

60 ml grčkog jogurta

50 g sjeckanih oraha

30 ml maslinova ulja

15 g kokosovog brašna

4 jaja

1 čajna žličica suhog ružmarina

1 čajna žličica praška za pecivo

½ čajne žličice soli Proteinski kruh s orasima - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Pripremite kalup za kruh i obložite ga papirom za pečenje te stavite sa strane. Pomiješajte suhe sastojke: u velikoj zdjeli pomiješajte bademovo i kokosovo brašno, prašak za pecivo, sol i ružmarin. Izmućkajte jaja i dodajte ih u suhe sastojke zajedno s jogurtom i maslinovim uljem. Miješajte dok ne dobijete gustu jednoličnu smjesu, pa na kraju dodajte i nasjeckane orahe. Dobivenu smjesu prebacite u pripremljeni kalup te stavite u prethodno zagrijanu pećnicu oko 30 do 35 minuta, odnosno dok nije pečen do kraja, a korica ne dobije zlatno-smeđu boju. Provjerite čačkalicom je li kruh pečen prije nego što ga izvadite iz pećnice. Ohladite kruh do kraja, a potom ga narežite i poslužite. Dobar tek!

