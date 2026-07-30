Galerija 12 12 12 12 Kada se spomene lik i djelo Vida Nikolića, majstora azijske kuhinje koji iza sebe ima brojne uspješne projekte, ljubitelje hrane što se jede štapićima ne treba posebno nagovarati da krenu u otkrivanje mjesta koje potpisuje. Tako ni nama nije bilo teško zaputiti se prema zagrebačkom centru, u Kiyomi koji se udomaćio u prostoru nekadašnjeg Hard Rock Caffea, u atriju Zagrebačkog kazališta mladih.

Otkako se otvorio prije dvije godine Kiyomi je odmah postao hit, i to iz više razloga – a osim očiglednih: hrane, pića i lokacije – i ugođaj je itekako imao veze s time. Prostor koji je ujedno formalan i ležeran, osmišljen je tako da se osjećate kao da ste otputovali daleko od gradskog betona, negdje bliže drvoredima ružičastih trešanja, kimonima i zen vrtovima. Barem je nama tako bilo (kokteli sigurno nisu pomogli u stvaranju te slike).

Čavrljajući u azijskoj oazi ostali smo sjediti i pijuckati i nakon što su zadnji tanjuri, čajnici, štapići, posudice i šalice nestali sa stola, toliko nam je bilo udobno i ugodno. No vratimo se hrani. Kiyomi su proslavili dim sum i robata, japanski roštilj na drveni ugljen, ali i impresivna vinska lista, kao i već spomenuti kokteli koji su nastali u suradnji s renomiranim imenima hrvatske barmenske scene.

Kiyomi - 8 (Foto: Punkufer)

Ručak od podneva do pet

U posljednje vrijeme proširili su ponudu i postali pristupačno mjesto za dobar i brz ručak u centru grada. Business lunch dostupan je svakog radnog dana od 12 do 17 sati, a uključuje miso juhu, glavno jelo i sladoled za desert.

Na jelovnik su uvrstili pet novih jela inspiriranih azijskom kuhinjom: Korean Fried Chicken Bowl, Salmon Teriyaki Bowl, Chicken Salad, Dan Dan Noodles i Katsu Pork. Svaki poslovni ručak počinje miso juhom koja se tradicionalno pije iz ljupkih šalica (ako poželite donijet će vam žlicu, ali nama je bilo slađe pijuckati) te završava sladoledom – kremastim savršenstvom koje je šteta propustiti. Cijene jela se kreću od 16 do 20 eura, a račun je najlakše nabildati tekućim pitanjima s raskošne karte.

Uz ručak, Kiyomi je uveo i pet novih sushi uramaki rolica koje možete naručiti cijeli dan: od klasične California uramaki do Spicy Tuna i Aburi Sake rolice. Ovo je tek je početak jer će se tijekom ljeta neumorno predstavljati nove kombinacije kako bismo svakim dolaskom mogli probati nešto novo. U ritmu ljeta pripremili su i tri nova koktela, a ako ne želite alkohol u čaši – nema problema, naručiti možete i izvrsne mocktaile.

Kiyomi - 4 (Foto: Punkufer)

Što naručiti?

Mi smo klasičnu poslovnu ponudu odlučili proširiti s nekoliko predjela i sushi platom kako bismo mogli što više toga isprobati. Dijelili smo rolice, uspoređivali okuse i teksture te zaključili kako nam se ukusi itekako razlikuju. Dok su nekima itekako godili delikatni i nježni okusi, drugi su pak bili gladniji “kicka” glasnijih nota mimo wasabija i sojinog umaka.

Sastali smo se u komentiranju vrhunske kvalitete namirnica koja se osjeti u svakom zalogaju. Jedan od najuzbudljivijih sushija bio nam je Crispy Tuna Futomaki, koji spaja tunu, avokado, tobiko i unagi umak. Unagi umak, poznat i kao umak od jegulje, zapravo ne sadrži jegulju – riječ je o sjajnoj slatko-slanoj glazuri od sojinog umaka, mirina i šećera koja jelima daje karakterističnu dubinu okusa.

Age Ebi Uramaki je donio izvrstan spoj tekstura: hrskavo prženu tempuru škampa prate krem sir, sweet chili i unagi umak, čija slatko-slana nota daje dodatnu dubinu okusa.

Na stol su stigli Salmon Teriyaki Bowl, u kojem se losos s grilla u teriyaki i miso glazuri poslužuje s rižom, avokadom, broccolinijem, žumanjkom i kiselim krastavcima, te Korean Fried Chicken Bowl s hrskavo prženim mariniranim pilećim batacima u korejskom BBQ umaku, uz rižu, kimchi i kisele krastavce.

Posebno nam se svidio mali ritual povezivanja žumanjka s ostalim sastojcima kako bi zdjela s lososom bila još kremastija, kao i kimchi u korejskoj kombinaciji, koji je dovoljno pitom i za poslovne i za ljubavne sastanke - ali ne nedostaje mu karaktera. Piletina je nevjerojatno sočna i otvara paletu okusa i tekstura, sjajna uz povrće koje dolazi kao osvježavajuća protuteža, lijepo zaokružujući zdjelu.

Kiyomi - 9 (Foto: Punkufer)

Ima li nešto za vegane?

Obje zdjelice, ili preciznije - zdjele dovoljno su velike da iz restorana odete siti i sretni, ali kako nas je zanimalo i što Kiyomi nudi gostima koji ne jedu meso, naručili smo i nekoliko veganskih jela à la carte.

Čak i ako ne jedete hranu životinjskog podrijetla, u Kiyomiju nećete ostati gladni. Veganska ponuda jela nije ogromna, ali intrigira kreativnim sljubljivanjem okusa, aroma i tekstura. Probali smo sushi s avokadom i sushi s grilanom brokulom koji se lijepo sljubljuju s umakom od soje i wasabi pastom. Kušali smo ražnjiće od bukovača začinjene umakom od soje, korijanderovim sjemenkama, češnjakom i agavinim sirupom te enoki gljive, butternut tikvu i tikvice pržene u hrskavoj tempuri.

Iznenađujuće, najviše nas se dojmio Grilled Broccolini ili grilani brokolini. Brokolini je prirodni hibrid obične brokule i kineskog kelja koji ima duge, tanje stabljike i manje cvjetove slađeg i nježnijeg okusa od obične brokule, a u Kiyomiju se poslužuje s yuzu miso dressingom, hrskavim lješnjacima i čili uljem. Kontrastne teksture i neodoljivi umami okus promijenit će mišljenje i najvećih hejtera povrća, garantiramo. Povrtno savršenstvo na tanjuru.

Jednako kao što brokula nije obična, tako niti sladoled nije klasičan. Birati možete između okusa matche, kokosa, manga, toffeeja, acaija ili mliječnog čaja - milk tea jedan je od najpopularnijih azijskih napitaka, priprema se od crnog ili oolong čaja i mlijeka. Jedan od hit slatkiša u Kiyomiju je i Sticky Rice with Mango – ljepljiva ljubičasta riža s kremom od kokosa i sorbetom od manga. Odličan je i spoj sladoleda s obanyakijem, mekanim japanskim kolačićem punjenim ananasom.

Kiyomi - 13 (Foto: Punkufer)

Što piti?

Kokteli i mocktaili u Kiyomiju savršeno utjelovljuju značenje imena ovog azijskog restorana - čista su ljepota besprijekorno servirana u atraktivnim čašama. Promišljeno su osmišljeni, izvedeni i posluženi te oduševljavaju nepca kompleksnom jednostavnošću.

Nova karta koktela donosi tri autorske kombinacije. Osvježavajući Topo-Chico spaja tekilu, limetu, sol i gaziranu vodu, elegantni Lime Drop Martini priprema se od London dry gina, Cocchi Extra Dry vermuta, sirupa od bazge i limete, a zaokružen je espumom od limete i jabuke, dok slojeviti Passion Fruit & Aperol Sour kombinira London dry gin, Aperol, liker od marakuje, limetu i foamer koji mu daje karakterističnu pjenastu teksturu.

Na prvi pogled – i srk – iznenadit će vas Sakuna’s Juice. Riječ je o izvrsnom mocktailu koji spaja rijedak kineski zeleni čaj enshi sa sokom od limete i đumbira, šećernim i javorovim sirupom te sirupom od malina, a pije se kroz raskošnu espumu - prozračnu aromatiziranu kulinarsku pjenu od jabuke i limete koja se radi u sifonskoj boci s dušikovim oksidom.

Osvježenje za vruće ljetne dane pruža i Oolong Pineapple – jednostavan, ali iznimno moćan mocktail koji kombinira Milky Oolong sodu, sok limete i sirup ananasa. To piće možete ispijati uz poslovni ručak - idealno je za one situacije kada znate da se morate vratiti u ured i biti produktivni. Ponovilo se!

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