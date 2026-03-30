Svima je sigurno dobro poznata izreka da ljubav ide kroz želudac. Pokloni za različite prigode uvijek uključuju neku prehrambenu namirnicu, a iako je to često slatkiš, imamo ideju koja će vam proširiti vidike. Suhomesnati proizvodi su jedna kategorija koja će uvijek izmamiti osmijeh na lice pa zašto ne bi bili dio poklona ili njegov glavni dio?

Poklon koji će svatko cijeniti: Suhomesnati proizvodi kao dar oduševit će kreativnošću, ali i okusom (Foto: BALKAN LOV d.o.o.)

Farma crnih slavonskih svinja u Hrvatskoj

Domaće je na glasu kao najbolje i to s razlogom. Meso koje dolazi s farme kupcima dodatno ulijeva povjerenje po pitanju kvalitete. Jedna farma koja prednjači kod nas je i Farma Borovik. Ona se smjestila između Đakova i Našica, na obroncima Krndije uz jezero Borovik, a jedna je od najvećih farmi crnih slavonskih svinja u Hrvatskoj.

Njihova je specijalnost proizvodnja najrazličitijih suhomesnatih i kobasičarskih proizvoda, kako od crnih slavonskih svinja, tako i od domaćih pasmina svinja, ali i od divljači.

Crna slavonska svinja se na farmi Borovik uzgaja na otvorenom. Fokus je i na što boljoj i kvalitetnijoj prehrani, a kod ove vrste svinje to uključuje hranjenje žirom, pašom i žitaricama iz vlastitog uzgoja.

Poklon koji će svatko cijeniti: Suhomesnati proizvodi kao dar oduševit će kreativnošću, ali i okusom (Foto: BALKAN LOV d.o.o.)

Paleta proizvoda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe

Đakovačke delikatese, koje se proizvode na ovoj farmi, uključuju različite proizvode. Oni nastali od crnih svinja su ipak u fokusu pa tako samo neke od delikatesa koje imaju u ponudi su đakovački crni kulin, đakovačka crna slanina, đakovačka crna šunka, đakovačka crna kobasica, đakovačka crna kulinova seka, svinjska mast i đakovački crni čvarci.

Poklon koji će svatko cijeniti: Suhomesnati proizvodi kao dar oduševit će kreativnošću, ali i okusom (Foto: BALKAN LOV d.o.o.)

Osim proizvoda nastalih od mesa crnih svinja, prodaju i svježe i smrznuto meso divljači poput divlje svinje, jelena, srne i muflona. Ponuda im je obogaćena i kobasicama od divlje svinje, a imaju i Borovik kobasicu od jelena.

Poklon koji će svatko cijeniti: Suhomesnati proizvodi kao dar oduševit će kreativnošću, ali i okusom (Foto: BALKAN LOV d.o.o.)

Specifičnosti mesa crne svinje

Farma Borovik je najpoznatija po proizvodima od crnih svinja, a dobro je znati i da se ovo meso razlikuje od mesa običnih domaćih svinja. Meso crne svinje je prožeto intramuskularnom masnoćom i zbog toga je pogodno za proizvodnju suhomesnatih proizvoda.

Uz to, ovo je meso jako dobar izbor i za pečenje jer bolje zadržava mesne sokove pa bude i puno sočnije od mesa običnih domaćih svinja.

Poklon koji će svatko cijeniti: Suhomesnati proizvodi kao dar oduševit će kreativnošću, ali i okusom (Foto: BALKAN LOV d.o.o.)

Idealan poklon za svakoga

