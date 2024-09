U Zagrebu zasigurno ne nedostaje dobrih mjesta na kojima možete pojesti pizzu. A najbolje je što ćete specijalitet s juga Italije naći gotovo u svakom gradskom kvartu. Tako smo se moja gospođa i ja prije koji tjedan uputili prema Vukomercu, gdje smo odlučili probati hvaljenu napoletanu u pizzeriji Toccare.

Sama pizzeria smjestila se u stambenom kompleksu, s terasom nedaleko od ceste, ali opet dovoljno daleko da vam promet ne smeta. Parkinga uokolo ima dovoljno, a terasa je dovoljno velika i prostrana da smo mjesto pod suncem našli i nas dvoje i dupla kolica za djecu. Za roditelje s djecom od oko pet godina pa naviše bonus je i lijepi kvartovski park, koji se nalazi vrlo blizu same pizzerije, pa dolazak ovamo zadovoljava nepca, ali i potrebu za dječjom igrom.

Toccare - 5 (Foto: Vedran Jurić)

I unutarnje je uređenje lijepo, ali kako je vrijeme bilo dobro, terasa je bila bolja opcija. Konobar je dosta brz, ažuran, a popis pizza koje je moguće naručiti vjerojatno i preopsežan – jer ovdje nema čega nema. Pizze su podijeljene u tri "sekcije": Regije Italije, Regije Hrvatske, Pizza Classico, a mi smo se odlučili za narudžbu pizza iz prve regije.

Bolja polovica naručila je pizzu Marche (umak od crnih maslina, mozzarella, artičoke, panceta, kapari…), dok je mene privukla ona naziva Abruzzo (umak od 4 vrste sira, mozzarella, šampinjoni, grah, sporo pečena trgana svinjetina, krema od aceta…). Uz njih smo naručili i Aperol Spritz, valjda najjednostavniji koktel na svijetu (bitna informacija za kasnije), da budemo u duhu Italije.

Posluga je dobra, pizze stižu brzo i nemam niti jednu zamjerku. Sastojci su fini, a iako sam kod narudžbe bio mrvicu skeptičan prema kombinaciji graha i sporo trgane svinjetine na pizzi, vidim da za to nije bilo razloga. Također, i sam je aceto pun pogodak, tako da s narudžbom zaista nisam promašio. I gospođa je također zadovoljna, zamjerki nema.

Same cijene pizza možda su i mrvicu skuplje, s obzirom na to da je Abruzzo 14 eura, a Marche 2 eura manje. No, realno, sve je to tu negdje, i nije više čudno toliko dati za pizzu. Uostalom, ako me sjećanje ne vara (mada ne mogu staviti ruku u vatru), upravo je Toccare pred koju godinu bio prva pizzerija koja je u ponudi imala pizzu s cijenom većom od magičnih 100 kuna. O tempora, o mores!

Toccare - 4 (Foto: Vedran Jurić)

I dok cijenu pizze prihvaćam kao realnost i zadovoljan sam jer sam pojeo nešto kvalitetno i fino, cijena pića razlog je zbog kojeg vrlo vjerojatno više neću otići u Toccare. Naime, iako obično pogledam i meni pića, ovaj put to nisam učinio, pa sam se neugodno iznenadio prilikom podmirivanja računa vidjevši cijenu spomenutog Aperol Spritza. Naime, Toccare ga vrednuje u najmanju ruku "neugodnih" (da ne kažem nešto ružnije) 9 eura po čaši. Ponavljam, 9 eura. S obzirom na to da je riječ o prilično jednostavnom koktelu, koji valjda nigdje nikad nisam toliko platio (ni u centru grada, ni na skijalištu u Austriji), to me prilično odbilo od želje za ponovnim dolaskom ovdje.

Naravno, sve je stvar izbora, Aperol može biti i 20 eura ako ga je netko spreman platiti – ali meni je to big no za mogući novi dolazak jer ne vidim čime se opravdava takva cijena. Ipak, ako želite dobru pizzu, s Toccareom nećete promašiti, ali pripazite koje piće naručujete, da poslije ne kukate poput mene.

Gotovo za 5 minuta: Najbolji trik za pizza-tijesto bez dizanja +0