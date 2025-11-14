Galerija 0 0 0 0 Iako se netom otvorila, Pizzeria14 na Instagramu ima više od tri tisuće pratitelja, a jedan od razloga za to je poznata vlasnica Ljupka Gojić Mikić - koja je u gastronomske vode ozbiljnije ušla kada je prije koju godinu otvorila slastičarnicu Jolie Petite Patisserie, također na Knežiji.

Vlasnica je medijima objasnila kako ime pizzerije ima simboličnu vrijednost njoj i njenom teamu, a mi dodajemo kako do nje možete stići i četrnajsticom pa od stanice na Savskoj hodati pet minuta do odredišta na kojem vas čekaju slasne napoletane. Osim pizza, na jelovniku će biti i drugih jela, poput salata i nezaobilaznih deserata.

"Osim velikih pizza, uveli smo i nešto što nećete naći na svakom kutu grada – degustacijske gurmanske mini pizze. Tri različite mini pizze na jednoj dasci idealne su za dijeljenje, kušanje i one koji žele probati “sve”. Svaki dan radimo ograničen broj ovih malih pizza, pa su rezervirane za one koji vole doći ranije ili znaju što žele čim sjednu“, otkrivaju u pizzeriji, a cijena degustacijskih pizza je 30 eura.

Na meniju imaju i gurmanske salate: Buču, Cikoriju i Papričnjak složene kao kompletan obrok za one koji žele nešto lakše, ali i dalje jako ukusno.

"Tu su i panuozzo napolitana pizza-sendviči: Šalša, Špinica i Hrenka – sendviči od pizza tijesta punjeni kombinacijama poput komiške šalše i inćuna, tri vrste sira i baby špinata ili roastbeefa s hrenom. Za kraj – ili početak, ne sudimo – čeka vas Jolie Petite Tiramisu, naš mali tiramisu u ograničenim količinama svaki dan", dodaju u Četrnajstici.

Kad slatko nestane - nestane. Isto vrijedi i za degustacijske mini pizze, pa ako ih želite isprobati, isplati se doći na vrijeme. Otvoreni su svaki dan od 12:00 do 23:00.

U prvim danima nakon otvorenja rade po principu tko prvi, njegova pizza i ne primaju rezervacije, ali već tijekom idućeg tjedna bit će moguće unaprijed rezervirati stol. Cijene pizza se kreću od otprilike 8,50 do 19,00 eura, salate i panuozzo su od oko 10 do 18 eura, a deserti su 6 eura.

Svijetla točka kaotičnog zagrebačkog kvarta: Pizzerija u kojoj se jedu uzbudljive napoletane +5