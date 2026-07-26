Galerija 1 1 1 1 Lemon curd je poznate engleska krema sastavljena od limuna, jaja, maslaca i šećera, a koja je nastala još u 19. stoljeću kao dodatan način za iskorištavanje citrusnog voća. Ima svilenkastu teksturu i slatko-kiseli okus.

Štoviše, najbolje kreme od limuna su one koje imaju savršenu ravnotežu između osvježavajuće kiselosti limuna i slatkoće šećera.

Lemon curd savršen je dodatak ljetnim slasticama - koristi se kao namaz uz tost, palačinke, vafle i kroasane. Upotrijebiti ga možete kao nadjev za pite, kolače i torte. Možete ga i umiješati u grčki jogurt, chia puding ili sladoled te servirati na taj način.

Kremu od limuna stavite u palačinke (Foto: Shutterstock)

Najlakši recept za lemon curd

Kada pripremite lemon curd i ohladite ga, stavite ga u staklenku i pohranite u hladnjaku u trajanju do maksimalno dva tjedna.

Postoje recepti koji iziskuju kuhanje sastojaka na pari kako se jaja ne bi zgrušala. No mi vam donosimo jednostavniji postupak u lončiću i na laganoj temperaturi. Pomiješajte sve sastojke i lagano ih zagrijavajte uz redovito miješanje u loncu dok se krema ne zgusne.

Savjet plus: Utrljajte naribanu limunovu koricu u šećer prstima. Na taj način dobit ćete intenzivniji okus limuna u cijeloj kremi. Isplati se.

Ako želite ekstra svilenkastu teksturu kreme, procijedite je kroz gusto cjedilo nakon kuhanja kako biste uklonili eventualne grudice.

Lemon curd - sastojci: 60 ml svježe iscijeđenog limunova soka

50 g maslaca sa sobne temperature

40 g bijelog šećera

3 žumanjka

1 žlica sitno naribane korice neprskanog organskog limuna

prstohvat soli Lemon curd - priprema: Utrljajte prstima naribanu organsku i neprskanu limunovu koricu u šećer. Pjenjačom dobro izmiješajte žumanjke, dodajte šećer, limunov sok, maslac sa sobne temperature i prstohvat soli. Miješajte dok se sastojci ne povežu. Stavite smjesu u lončić i lagano ju zagrijavajte na laganoj temperaturi na štednjaku. Kuhajte kremu oko pet minuta, odnosno dok se ne zgusne. Lemon curd bi trebao imati teksturu pudinga ili slastičarske kreme. Procijedite kremu kroz sito i prebacite u čistu staklenku. Prekrijte smjesu prozirnom folijom tako da dodirujete kremu i kako se ne bi stvorila korica na površini. Ostavite da krema dosegne sobnu temperaturu, a zatim ju stavite u hladnjak na hlađenje. Krema će se u hladnjaku dodatno zgusnuti.

Tajna slatkog okusa bez šećera? Čudesna bobica uz koju se limun jede kao jabuka +1