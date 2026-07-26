Galerija 1 1 1 1 Lemon curd je poznate engleska krema sastavljena od limuna, jaja, maslaca i šećera, a koja je nastala još u 19. stoljeću kao dodatan način za iskorištavanje citrusnog voća. Ima svilenkastu teksturu i slatko-kiseli okus.
Štoviše, najbolje kreme od limuna su one koje imaju savršenu ravnotežu između osvježavajuće kiselosti limuna i slatkoće šećera.
Lemon curd savršen je dodatak ljetnim slasticama - koristi se kao namaz uz tost, palačinke, vafle i kroasane. Upotrijebiti ga možete kao nadjev za pite, kolače i torte. Možete ga i umiješati u grčki jogurt, chia puding ili sladoled te servirati na taj način.
Kremu od limuna stavite u palačinke (Foto: Shutterstock)
Najlakši recept za lemon curd
Kada pripremite lemon curd i ohladite ga, stavite ga u staklenku i pohranite u hladnjaku u trajanju do maksimalno dva tjedna.
Postoje recepti koji iziskuju kuhanje sastojaka na pari kako se jaja ne bi zgrušala. No mi vam donosimo jednostavniji postupak u lončiću i na laganoj temperaturi. Pomiješajte sve sastojke i lagano ih zagrijavajte uz redovito miješanje u loncu dok se krema ne zgusne.
Savjet plus: Utrljajte naribanu limunovu koricu u šećer prstima. Na taj način dobit ćete intenzivniji okus limuna u cijeloj kremi. Isplati se.
Ako želite ekstra svilenkastu teksturu kreme, procijedite je kroz gusto cjedilo nakon kuhanja kako biste uklonili eventualne grudice.
Lemon curd - sastojci:
- 60 ml svježe iscijeđenog limunova soka
- 50 g maslaca sa sobne temperature
- 40 g bijelog šećera
- 3 žumanjka
- 1 žlica sitno naribane korice neprskanog organskog limuna
- prstohvat soli
Lemon curd - priprema:
- Utrljajte prstima naribanu organsku i neprskanu limunovu koricu u šećer.
- Pjenjačom dobro izmiješajte žumanjke, dodajte šećer, limunov sok, maslac sa sobne temperature i prstohvat soli. Miješajte dok se sastojci ne povežu. Stavite smjesu u lončić i lagano ju zagrijavajte na laganoj temperaturi na štednjaku.
- Kuhajte kremu oko pet minuta, odnosno dok se ne zgusne. Lemon curd bi trebao imati teksturu pudinga ili slastičarske kreme.
- Procijedite kremu kroz sito i prebacite u čistu staklenku. Prekrijte smjesu prozirnom folijom tako da dodirujete kremu i kako se ne bi stvorila korica na površini.
- Ostavite da krema dosegne sobnu temperaturu, a zatim ju stavite u hladnjak na hlađenje. Krema će se u hladnjaku dodatno zgusnuti.
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