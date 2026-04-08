Pesto od peršina nije čest kao njegov brat od bosiljka, ali njegov je nježniji okus zahvalan i – jednako ukusan. Idealan je uz tjesteninu, ribu ili kao brz dodatak svakodnevnim jelima.
Ova verzija zadržava sve ono što volimo kod klasičnog pesta – teksturu, orašaste note i bogat okus sira i češnjaka – ali s blažim i svježijim karakterom. Za razliku od intenzivnih aroma bosiljka, peršin daje uravnoteženiji okus koji se lako uklapa u razna jela.
Tradicionalno se pesto priprema u mužaru (na talijanskom pestare znači 'gnječiti'), no za bržu verziju sasvim je u redu koristiti sjeckalicu ili multipraktik. Važno je samo da ne pretjerate s miksanjem – pesto treba imati teksturu.
Pesto od peršina
- 1 vezica peršina (oko 60 g), nasjeckanog
- 75 g pinjola
- 25 g ribanog pecorina ili parmezana
- 3 češnja češnjaka
- ¼ čajne žličice soli (ili po ukusu)
- 60 ml ekstradjevičanskog maslinova ulja, po potrebi i više
- U multipraktik ubacite peršin, pinjole, sir, češnjak i sol. Pulsirajte nekoliko puta dok se sastojci ne usitne. Po potrebi sastružite smjesu sa stijenki posude.
- Uz lagano pulsiranje postupno ulijevajte maslinovo ulje. Pulsirajte 20–30 sekundi, samo dok se sastojci ne povežu.
- Po potrebi dodajte još ulja kako biste dobili željenu teksturu – pesto treba ostati blago zrnat, ne potpuno gladak.
- Koristite odmah ili spremite u hermetički zatvorenu posudu pa u hladnjak.