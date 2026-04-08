Pesto od peršina nije čest kao njegov brat od bosiljka, ali njegov je nježniji okus zahvalan i – jednako ukusan. Idealan je uz tjesteninu, ribu ili kao brz dodatak svakodnevnim jelima.

Ova verzija zadržava sve ono što volimo kod klasičnog pesta – teksturu, orašaste note i bogat okus sira i češnjaka – ali s blažim i svježijim karakterom. Za razliku od intenzivnih aroma bosiljka, peršin daje uravnoteženiji okus koji se lako uklapa u razna jela.

Tradicionalno se pesto priprema u mužaru (na talijanskom pestare znači 'gnječiti'), no za bržu verziju sasvim je u redu koristiti sjeckalicu ili multipraktik. Važno je samo da ne pretjerate s miksanjem – pesto treba imati teksturu.

Pesto od peršina 1 vezica peršina (oko 60 g), nasjeckanog

75 g pinjola

25 g ribanog pecorina ili parmezana

3 češnja češnjaka

¼ čajne žličice soli (ili po ukusu)

60 ml ekstradjevičanskog maslinova ulja, po potrebi i više Pesto od peršina U multipraktik ubacite peršin, pinjole, sir, češnjak i sol. Pulsirajte nekoliko puta dok se sastojci ne usitne. Po potrebi sastružite smjesu sa stijenki posude. Uz lagano pulsiranje postupno ulijevajte maslinovo ulje. Pulsirajte 20–30 sekundi, samo dok se sastojci ne povežu. Po potrebi dodajte još ulja kako biste dobili željenu teksturu – pesto treba ostati blago zrnat, ne potpuno gladak. Koristite odmah ili spremite u hermetički zatvorenu posudu pa u hladnjak.

Zeleno čudo: Fina, mirisna i odlična za tijelo i um +1