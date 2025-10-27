Galerija 0 0 0 0 Omiljeni zeleni napitak s biljnim ili kravljim mlijekom sve češće zamjenjuje jutarnju šalicu kave, a razlozi tome se traže u zdravstvenim kvalitetama matche, kao i utjecaju društvenih mreža. No što je zapravo matcha? Radi se o vrsti zelenog čaja od lišća biljke Camellia sinensis, koja zahvaljujući posebnom načinu uzgoja ima veću količinu klorofila u listovima, kao i karakterističnu jarko zelenu boju. Matcha sadrži više kofeina od običnog zelenog čaja, ali ne izaziva nagli porast, a potom i pad energije kao kava. Daje osjećaj budnosti i fokusa, ali bez nervoze.

I dok je Kina mjesto gdje je nastala, u Japanu je matcha procvjetala i postala omiljena namirnica. Danas je Japan primarni uzgajivač matche, s dugom poviješću uzgoja i tehnika obrade koje se prenose generacijama. Kada je kultura ispijanja matche uvezena preko Kine, čajne ceremonije vodili su ratnici i redovnici. Ceremonija čaja duboko je ukorijenjena u zen budizmu, a predstavlja unutrašnji mir i gostoljubivost - jednostavnost i elegancija postupka naglašavaju te vrline.

Popularnost matche značajno je porasla posljednjih godina, a predviđa se da će globalno tržište matche rasti još i više. I dok je Japan vodeći izvoznik matche, Kina, Šri Lanka, Indija i SAD su najveći uvoznici.

Osim što podiže razinu energije tijekom dana, fino mljeveni čaj u prahu pun je antioksidansa koji smanjuju rizik od teških i kroničnih bolesti, a služi i kao čuvar srca, jetre i mozga. Ako je još niste probali, matcha ima lagano zemljani, slatkast okus, a osim toga daje intenzvno zelenu boju napicima, pecivima i desertima.

Kako odabrati?

Kvaliteta matche varira od proizvođača do proizvođača, a najskuplja se dobiva od mladih listova i ima blaži, nježniji okus. Tražite li pravu stvar, birajte matchu jarke zelene boje koja ukazuje na veću količinu klorofila koji nastaje pravilnim uzgojem. Matcha vrhunske kvalitete ima intenzivnu smaragdnozelenu boju, dok je žućkasti ili smećkasti prah lošije kvalitete. Imajte na umu da matcha ne traje zauvijek.

Nakon otvaranja najbolje ju je upotrijebiti unutar dva mjeseca kako bi zadržala boju i okus. Stoga kupujte manje količine i čuvajte je u hladnjaku radi svježine. Vrijedi i uložiti u bambusovu metlicu (chasen), koja se koristi za pripremu. Posebnog je oblika kako bi razbila grudice i napravila finu pjenu.

Kako pripremiti?

Ako je nemate, možete koristiti običnu metlicu ili mali ručni mikser za mlijeko jer miješanjem vilicom ili žlicom neće dati idealne rezultate. Za jednu šalicu čaja iskoristite četvrtinu žličice matche i 60 ml vruće vode, zagrijane na oko 80°C te pripremite i 180 ml dodatne vruće vode ili toplog mlijeka (bademovo, zobeno, kokosovo ili obično), javorov sirup, med ili drugi zaslađivač po želji.

Najprije prosijte matchu u šalicu kako biste uklonili grudice. Ulijte 60 ml vruće vode i energično umutite metlicom dok se ne stvori sloj pjene i zatim dodajte preostalu vodu ili toplo mlijeko i ponovno umutite. Po želji zasladite medom.

