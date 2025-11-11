I chefovi koji imaju prestižne Michelinove zvjezdice vole eksperimentirati u kuhinji s neočekivanim sastojcima i kuharskim tehnikama. Dobar primjer je i Jose Andres.



Španjolski chef sa stalnom američkom adresom, koji ima dvije Michelinove zvjezdice za restoran u Washington D. C.-ju, na društvenim mrežama podijelio je neočekivani trik za brzopoteznu pripremu omleta koji je neodoljivo kremast.



Iznenađujuće, on ga katkad radi u mikrovalnoj pećnici, a za njegovu pripremu potrebna mu je svega jedna minuta.



Tajni sastojak koji jamči ekstrakremastu teksturu jest majoneza . Chef Andres koristi domaću majonezu koju sam radi, no ovaj trik funkcionira i s onom kupovnom.



Omlet možete prilagoditi svojem ukusu te ga začiniti sa solju i paprom, ali i začinskim biljem – svježim vlascem, koprom ili nekim sličnim dodatkom po želji. Servirati ga možete, pak, uz krišku tostiranog kruha, u sendviču ili uz sezonsku salatu za doručak, ručak i večeru.

Omlet iz mikrovalne pećnice - sastojci: 1 jaje

1 žlica majoneze

sol po želji Omlet iz mikrovalne pećnice - priprema: Razbijte jaje u malu zdjelicu i pomiješajte s jednom punom žlicom majoneze. Mutite sve zajedno dok smjesa na postane ujednačena i lagana. Prebacite smjesu u plitku posudu primjerenu za pečenje u mikrovalnoj pećnici i termički obrađujte 45 sekundi. Prebacite omlet na tanjur i poslužite s prilogom po želji. Dobar tek!

Jednostavni trik uz koji svaki sendvič ima bolji okus +3