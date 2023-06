Novi Sad prepun je restorana u kojima se odlično jede bez obzira jeste li ljubitelji mesnih ili ribljih specijaliteta – pa čak i ako ne jedete hranu životinjskog porijekla. U moru sjajne ponude nije se lako istaknuti. Znaju to i u restoranu Barrique koji se smjestio u samom centru, u Njegoševoj ulici na broju 12, a koji ove godine slavi 10. rođendan.



"Pokušavali smo naći ideju za ugostiteljstvo koju nitko nema u gradu, ali i kako bismo poboljšali promet u jutarnjim satima koji je često slabiji nego u ostatku dana,“ kažu nam u restoranu Barrique.



Baš zato su prije šest godina započeli s ponudom doručka po principu all you can eat ili jedi koliko možeš. Za jedinstvenu cijenu od 495 srpskih dinara (4,2 eura) tijekom radnog tjedna, odnosno za 545 dinara (4,7 eura) za vikend – svaki dan od 8 do 11 sati ovdje možete dobro i obilno doručkovati.

Na švedskom stolu naći ćete klasična jela koja se inače služe na ovim prostorima za doručak poput pečenih i kuhanih jaja, hrenovki i kobasica, salama, sira te namaza. Probati se mogu i mini pizze i sendviči, punjene tortilje, slane i slatke pite, razne salate, kao i palačinke, krafne i svježe voće.



"Kada smo počeli s ovim konceptom ljudima je bilo teško ustati jer su navikli da ih netko drugi služi. A malo ih je bilo i sramota da ih drugi gledaju koliko si stavljaju na tanjur, mada ih je stid brzo prošla,“ sa smiješkom kažu u Barriqueu.



Prije tri godine otišli su korak dalje te ponudili i ručak po istom principu. Točnije, odlučili su svakoga dana od 12 do 17 sati ponuditi drugu vrstu internacionalne kuhinje svojim gostima.

Novosadski restoran Barrique - 4 (Foto: Uz dopuštenje restorana Barrique)

Ponedjeljak je rezerviran za američke specijalitete poput rebara u BBQ umaku, burgera, piletine i povrća s roštilja, pohanih krilaca i slično. Prepoznatljiva talijanska jela poput kremastih tjestenina, rižota i njoka na jelovniku su u utorak, dok se srijedu jede meksička hrana.



Grčke specijalitete poput girosa, suvlakija i musake poslužuju se četvrtkom, a petak je rezerviran za bavarsku kuhinju, odnosno kobasice, šnicle, pire od krumpira i nezaobilazni kupus. Najviše ljudi, pak, restoran Barrique posjećuje vikendom kada se poslužuju domaća jela nacionalne kuhinje.



"Kuhinje za ručak smo birali po onome što je najbliže našoj kuhinji, tj. svjetske kuhinje koje se najviše konzumiraju na našem podneblju," kažu nam u restoranu.



Cijena ručka iznosi 895 dinara (7,6 eura) tijekom radnog tjedna i 945 dinara (8 eura) za vikend. Važno je napomenuti da se uz svaki doručak ili ručak obavezno mora naručiti barem jedno piće, te da ono nije uključeno u cijenu konzumacije.

