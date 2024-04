Nedjelja je, malo iza 11 sati ujutro. Treći Weekend Food Festival u Rovinju bliži se kraju, a centar grada pun je turista. Iako je prošlo svega nekoliko minuta od otvaranja, terasa Mediterraneo bara iznenađujuće je puna.



Istina, na njoj ima mjesta za tek nešto više od tridesetak ljudi, ali ipak riječ je o impresivnom poduhvatu, a pogotovo jer sjesti možete tek na niske drvene stolčiće i kamene klupe. (Ljudi u "najboljim" godinama s problematičnom kralježnicom i osjetljivim zglobovima shvatit će žrtvu.)



Mnogi ovdje žele popiti piće.



To nije čudno ako vam spomenemo da se Mediterraneo cocktail bar nalazi U ulici sv. Križa na broju 24 – tik uz more.

Pogled od milijun eura

Da Mediterraneo nije toliko popularan na Instagramu i da redakcija punkufera nije ciljano ovdje otišla popiti (treću) jutarnju kavu, njegova skrivena lokacija bi nas definitivno iznenadila u šetnji gradom. Do kafića, naime, vode strme kamene stube, a koje se nalaze u uskom prolazu prilično majušne ulice.



Spuštamo se do terase i lovimo slobodno mjesto. More je nemirno, ali ne i ljutito. Sunce sija. Super ljubazni konobar nam donosi lijepo prezentiranu kavu s mlijekom – okus je solidan, ali pogled je bolji.

Ništa nam ne može ovaj dan pokvarit.

Gosti na terasi bara Mediterraneo u Rovinju (Foto: Nika Borovac)

Gosti na terasi ponašaju se kao da su pod nekim hipnotičkim djelovanjem – pilje u daljinu i malo govore. Nema buke ni strke. Ne znamo je li sedativna atmosfera izazvana nedjeljnom fjakom, ili je ovdje uvijek tako chill, ali sviđa nam se. Čak i psi koji su ovdje dobrodošli, iznimno su mirni. Leže na suncu, upijaju D vitamin i guštaju.

Autorski kokteli

QR code na stolu otkriva online meni s 35 koktela , ali i činjenicu da je koktel-majstor ljubitelj filmova. Uz klasična pića poput poput mohita, margarite, daiquirija, mai taija i negronija Mediterraneo nudi i autorske koktele.



U oči nam na prvu upada koktel nazvan Keysor Soze po istoimenom liku kojeg je maestralno odglumio Kevin Spacey u filmu "Privedite osumnjičene". (Ako niste gledali film ispričavamo se na spoileru). Zanimljiva je to alkoholna kreacija koja spaja okus dunje, breskve, limuna, ružmarina, đumbira i kardamoma.



Popiti možete i autorskog Aviatora (Avijatičara) na bazi džina, Fridu Kahlo koja kombinira tekilu, sirup od hibiskusa, limetu i maraschino ili pak Wanderlust u kojem glavnu ulogu igra rum.



"Trenutno najpopularniji koktel svakako je sunset wave", otkriva nam konobar. Riječ je o koktelu koji se radi od džina, likera od marelice, limunova soka, likera od cvjeta bazge i lavandinog bittera.



Cijena koktela iznosi od 10 do 15 eura. Izvan sezone ispijaju se do osam ili devet sati navečer – ovisno o vremenu, a tijekom ljeta i do ponoći.

(Ne)zgodno mjesto za popiti pivo koje izgleda poput izvanzemaljskog kostura +6