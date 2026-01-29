Pizzaiolo Stefano Callegari 2009. godine osvojio je gastronomsku scenu Rima kada je u malom lokalu u četvrti Testaccio osmislio trapizzino. Gotovo deset godina kasnije, nakon velikog preuređenja, prošireni lokal danas je gotovo u potpunosti posvećen trokutastim sendvičima od tijesta za pizzu koji se pune klasičnim nadjevima – a u međuvremenu su se diljem grada pojavile i brojne druge lokacije i varijacije brenda Trapizzino. Punjenja za ovaj hibrid između pizze i sendviča uključuju sipu s graškom, svinjski jezik u zelenom umaku, parmigianu od patlidžana, mesne okruglice u umaku od rajčice i još mnogo toga.

Svaki dan u Trapizzinu, uz pet klasičnih okusa, u ponudi su i tri sezonska inspirirana raznim jelima – od povijesnih umaka rimske tradicije poput coda alla vaccinara. Riječ je o starinskom receptu iz rimske siromašne kuhinje , nastalom u četvrti Testaccio, gdje su mesari (vaccinari) koristili dijelove mesa koji su se smatrali manje vrijednima.

Volovski rep kuha se satima dok meso ne postane potpuno mekano, najčešće s rajčicom, celerom, mrkvom, lukom, vinom i začinima, a često se dodaju i grožđice ili pinjoli za blagu slatkoću. Omiljene su i tripice na rimski način, ali možete pronaći i vegetarijanske varijante poput bundeve s bademima i sirom pecorino. Cijena trapizzina je itekako prijateljska - koštaju pet eura.

Trapizzino (Foto: Shutterstock)

U ponudi su i različite vrste supplìja (pržene rižine kuglice) te izbor talijanskih craft piva. Mic po mic Trapizzino je pronašao put izvan Rima i pojavio se u Milanu, Torinu pa čak i New Yorku. Nama je najbliži onaj u Trstu, koji je posjetila Dajana Tepšić, svestrana influencerica iz Novigrada, a pratiti je možete na @croatiafulloffood_official. Njezine dojmove pogledajte u videu.

