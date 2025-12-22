Klasični keksi s komadićima čokolade idealan su izbor za blagdane, osobito ako tražite recept koji ne traži puno truda, a niti kompliciranih sastojaka. Da bi chocolate chip cookies bili ukusni ne treba vam slastičarskog predznanja – važno je dobro izmjeriti brašno, dovoljno dugo miksati maslac i šećer (barem nekoliko minuta) te, možda najvažnije, ne prepeći ih. Keksi moraju izgledati blago nepečeno kad ih vadite iz pećnice jer se stežu dok se hlade, a upravo tadatako ostaju mekani iznutra, s dovoljno hrskavim rubovima. Još jedan ključ uspjeha je obilje čokoladnih kapljica: dovoljno da u svakom zalogaju imate rastopljenu čokoladu. Tijesto treba biti mekano, ali ne ljepljivo, a ako želite savršeno jednake kekse, koristite žlicu ili mjericu za porcioniranje. I na kraju, strpljenje se isplati: ostavite kekse da kratko odmore na limu prije nego ih premjestite na rešetku.

Chocolate chip cookies - sastojci: 230 g maslaca, omekšalog

235 g šećera

215 g svijetlog smeđeg šećera

2 žličice ekstrakta vanilije

2 velika jaja

410 g glatkog pšeničnog brašna

1 žličica sode bikarbone

1/2 žličice praška za pecivo

½ -1 žličica morske soli

400 g čokoladnih kapljica Chocolate chip cookies - priprema: Zagrijte pećnicu na 190 °C. Tri lima za pečenje obložite papirom za pečenje i ostavite sa strane. U srednjoj zdjeli pomiješajte brašno, sodu bikarbonu, prašak za pecivo i sol te ostavite po strani. U drugoj zdjeli izmiksajte maslac i šećere dok se ne sjedine. Dodajte jaja i vaniliju te miksajte oko 1 minutu, dok smjesa ne postane svjetlija i prozračnija. Postupno umiješajte suhe sastojke dok se sve ne poveže. Dodajte čokoladne kapljice i dobro promiješajte. Oblikujte kuglice od tijesta, koristeći 2 do 3 žlice smjese (ovisno o veličini keksa), i slažite ih na pripremljene limove s razmakom između. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici 8–10 minuta, odnosno dok rubovi tek počnu lagano dobivati zlatnu boju. Ostavite kekse na limu 5 minuta, a zatim ih premjestite na rešetku da se potpuno ohlade.

