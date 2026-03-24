Punjena jaja su jedan od onih recepata koji uvijek prolaze, a uz malo mašte mogu postati i pravi mali show na stolu. Ovog puta inspiraciju smo pronašli u koktelima. Da, dobro ste pročitali. Tri poznata i omiljena pića pretvorili smo u tri zalogaja koji su jednako zabavni koliko i ukusni.

Mali zalogaji, veliki efekt

Ove tri vrste punjenih jaja pokazuju koliko je malo potrebno da se klasična uskrsna jela pretvore u nešto novo i uzbudljivo. Osnova je ista i provjerena: kuhana jaja i dobra, kremasta baza poput Zvijezda majoneze, koja već generacijama daje onaj prepoznatljiv okus uskrsnim jelima.I na njoj se ne štedi, a sve ostalo je igra.

Punjena jaja inspirirana koktelima i Zvijezda proizvodi. (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Naravno, tu su i ostale Zvijezda delicije u teglicama, kao potpora majonezi br. 1 u Hrvatskoj, bez kojih uskrsna jela koja smo jedva čekali ne mogu proći.

Na kraju dana, nije stvar u tome da mijenjamo tradiciju, nego da joj dodamo svoj osobni potpis. A ovi mali zalogaji su savršen način da to napravite – i pritom oduševite sve za stolom.

Punjena jaja inspirirana koktelima - zvijezde uskrsnog stola! (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

I da, upozoreni ste: nestaju brže od francuske!

Martini punjena jaja

Elegantna, jednostavna i s dozom otmjenog štiha – baš kao i sam koktel.

Punjena jaja inspirirana martinijem (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Sastojci:

6 kuhanih jaja

3 žlice Zvijezda majoneze

Zvijezda masline bez koštica

1 žličica vode od maslina

1 žličica suhog vermuta

prstohvat soli i papra

Priprema:

Jaja prerežite na pola i izvadite žumanjke. Pomiješajte ih sa Zvijezda majonezom i ostalim sastojcima dok ne dobijete glatku, kremastu smjesu. Posolite, popaprite i vratite u bjelanjke pomoću slastičarske vrećice. Na vrh dodajte maslinu na čačkalici za prepoznatljiv “martini” look.

Bloody Mary punjena jaja

Malo začinjenija, malo odvažnija – za sve koji vole jače okuse.

Sastojci:

6 kuhanih jaja

2 žlice Zvijezda majoneze

žlica limunovog soka

pola žlice Zvijezda hrena

1 žlica Zvijezda pikantnog salsa umaka

prstohvat soli i papra

Za ukras:

1 žlica slatke paprike

Zvijezda kiseli krastavci

listići celera

Priprema:

Žumanjke pomiješajte sa Zvijezda majonezom i ostalim sastojcima. Sve dobro sjedinite i napunite smjesom bjelanjke. No, prije toga bjelanjke s gornje strane pritisnite o slatku ili ljutu mljevenu papriku, ovisno o želji, koju ste stavili na tanjurić. Ukrasite jaja šniticama kiselog krastavca i listićem celera.

Mimosa punjena jaja

Najsvježija i najrazigranija verzija – idealna za proljetni uskrsni stol.

Sastojci:

6 kuhanih jaja

3 žlice Zvijezda majoneze

žličica Zvijezda senfa

žlica soka od naranče

naribana korica naranče

vlasac

Priprema:

Žumanjke pomiješajte sa Zvijezda majonezom i malo senfa, a zatim dodajte sitno naribanu koricu naranče i sok od naranče koji će dati laganu, osvježavajuću notu. Smjesu vratite u bjelanjke i pospite nasjeckanim vlascem za boju i aromu. Za dodatan ''mimoza izgled'' jedan skuhani žumanjak protisnite kroz cjedilo iznad punjenih jaja kako bi dobili nježnu, mrvičastu teksturu cvjeta mimoze.

Ponekad je dovoljno samo malo kreativnosti da poznati okusi dobiju potpuno novu dimenziju. Uz nezaobilaznu Zvijezda majonezu, koja svakom punjenju daje onu savršenu kremastu notu, i punjena jaja mogu iznenaditi čak i one koji misle da su ih već probali u svim verzijama.