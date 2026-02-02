Zapečeni špinat i tikvice možda zvuče skromno, ali - ne u ovoj verziji. Rža će ovom jelu dati bogatu teksturu, a kombinacija parmezana i Gruyèrea pun i zaokružen okus koji ga bez problema stavlja u središte stola, a ne samo kao prilog.

Zapečeni špinat s tikvicama jednostavno je jelo koje dokazuje istinitost one kulinarske lekcije o kvalitetnim sastojcima, zato odaberite odlično ulje i kvalitetan sir. Ostali će riješiti pećnica.

Zapečeni špinat s tikvicama - sastojci:): 50 g neslanog maslaca, rastopljenog (podijeljeno)

ekstra djevičansko maslinovo ulje

6 stabljika mladog luka, narezanog

450 g tikvica, narezanih na kolutove debljine 0,5 cm

3 češnja češnjaka, protisnuta

570 g smrznutog nasjeckanog špinata, odmrznutog

180 g kuhane riže

4 žlice svježeg bosiljka, nasjeckanog

4 žlice svježeg peršina, nasjeckanog

½ čajne žličice mljevenog muškatnog oraščića

30 ml svježe iscijeđenog soka od limuna

sol

svježe mljeveni crni papar

4 velika jaja

180 ml vrhnja za kuhanje

25 g svježe naribanog talijanskog parmezana, plus za posipanje

55 g naribanog Gruyère sira Zapečeni špinat s tikvicama - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Namažite posudu za pečenje dimenzija s 2 žlice rastopljenog maslaca i ostavite sa strane. Zagrijte 2 žlice maslinovog ulja u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte mladi luk i tikvice te pirjajte 2 minute. Dodajte češnjak i pirjajte još minutu. Lagano istisnite većinu vode iz špinata i dodajte ga u tavu. Onda dodajte i rižu, bosiljak, peršin, muškatni oraščić, sok od limuna, 2 žličice soli i 1 žličicu papra. Dobro promiješajte pa prebacite u pripremljenu posudu za pečenje. U zdjeli za miješanje umutite jaja, vrhnje, preostale 2 žlice rastopljenog maslaca i ¼ šalice parmezana. Prelijte smjesu preko špinata i tikvica i zagladite. Pospite s još parmezana i Gruyèreom. Pecite dok nož umetnut u sredinu ne izađe čist, 20 do 30 minuta.

