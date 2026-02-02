Zapečeni špinat i tikvice možda zvuče skromno, ali - ne u ovoj verziji. Rža će ovom jelu dati bogatu teksturu, a kombinacija parmezana i Gruyèrea pun i zaokružen okus koji ga bez problema stavlja u središte stola, a ne samo kao prilog.
Zapečeni špinat s tikvicama jednostavno je jelo koje dokazuje istinitost one kulinarske lekcije o kvalitetnim sastojcima, zato odaberite odlično ulje i kvalitetan sir. Ostali će riješiti pećnica.
Zapečeni špinat s tikvicama - sastojci:):
- 50 g neslanog maslaca, rastopljenog (podijeljeno)
- ekstra djevičansko maslinovo ulje
- 6 stabljika mladog luka, narezanog
- 450 g tikvica, narezanih na kolutove debljine 0,5 cm
- 3 češnja češnjaka, protisnuta
- 570 g smrznutog nasjeckanog špinata, odmrznutog
- 180 g kuhane riže
- 4 žlice svježeg bosiljka, nasjeckanog
- 4 žlice svježeg peršina, nasjeckanog
- ½ čajne žličice mljevenog muškatnog oraščića
- 30 ml svježe iscijeđenog soka od limuna
- sol
- svježe mljeveni crni papar
- 4 velika jaja
- 180 ml vrhnja za kuhanje
- 25 g svježe naribanog talijanskog parmezana, plus za posipanje
- 55 g naribanog Gruyère sira
Zapečeni špinat s tikvicama - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva.
- Namažite posudu za pečenje dimenzija s 2 žlice rastopljenog maslaca i ostavite sa strane.
- Zagrijte 2 žlice maslinovog ulja u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte mladi luk i tikvice te pirjajte 2 minute. Dodajte češnjak i pirjajte još minutu. Lagano istisnite većinu vode iz špinata i dodajte ga u tavu. Onda dodajte i rižu, bosiljak, peršin, muškatni oraščić, sok od limuna, 2 žličice soli i 1 žličicu papra. Dobro promiješajte pa prebacite u pripremljenu posudu za pečenje.
- U zdjeli za miješanje umutite jaja, vrhnje, preostale 2 žlice rastopljenog maslaca i ¼ šalice parmezana. Prelijte smjesu preko špinata i tikvica i zagladite. Pospite s još parmezana i Gruyèreom.
- Pecite dok nož umetnut u sredinu ne izađe čist, 20 do 30 minuta.
