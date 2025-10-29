Galerija 0 0 0 0 Kupili ste konzervu graha ili tune, niste je pojeli do kraja i pitate se je li sigurno ostaviti je u hladnjaku dok ponovno ne ogladnite ili je treba prebaciti u neku drugu ambalažu… Tehnički, da, možete čuvati otvorenu konzerviranu hranu u istoj konzervi – pod uvjetom da je zatvorite na ispravan način, a mudro ju je i očistiti izvana.

Jedan od najčešćih mitova vezanih uz konzerve je taj da čuvanje otvorene hrane u njima može izazvati trovanje. Nekoć je i moglo, jer su se limenke u prošlosti zatvarale olovom, koje je moglo kontaminirati hranu ako bi se otvorena konzerva držala u hladnjaku. Danas se, međutim, konzerve u potpunosti izrađuju od aluminija ili čelika i više ne sadrže olovo. Ipak, stvar nije posve banalna: otvorenu konzervu valja što bolje zatvoriti prije stavljanja u hladnjak, a neki stručnjaci savjetuju i da je operete izvana. Iako se možda čini zgodnim ponovno upotrijebiti poklopac konzerve, to nije preporučljivo – rub može biti oštar, a poklopac ne zatvara dovoljno čvrsto. Umjesto toga, koristite plastičnu foliju, vrećicu sa zatvaračem ili silikonski poklopac kako biste spriječili ulazak zraka.

Prije otvaranja konzerve mudro ih je oprati ili prebrisati antibakterijskim maramicama: Zamislite samo put koji su prošle od tvornice i kamiona do skladišta. Bile su u raznim rukama koje su ih stavljale na police, a koliko ih je tek kupaca primilo kako bi vidjelo sastav. Možda je i koja pritom pala na pod… Prilikom otvaranja poklopca bakterije lako ulaze u hranu, a kako biste to spriječili, operite konzerve i obrišite ih kuhinjskim papirom prije uporabe.

Koliko dugo hrana može stajati?

Na sobnoj temperaturi, otvorena konzerva ne bi smjela stajati duže od sat vremena ljeti ili dva sata na sobnoj temperaturi ispod 32°C, posebno ako sadrži meso, ribu ili mliječne proizvode. U hladnjaku, većina proizvoda može trajati tri do četiri dana, ali savjetuje se potrošiti paštetu, kao i konzerve tune, sardina, mesne doručke i slično unutar 24 sata.

Oštećene konzerve bolje je ne koristiti jer postoji veća opasnost od prelaska kemikalija koje se nalaze u sastavu zaštitnog sloja konzerve, takozvanog bisfenola A (BPA), u hranu. Njihovo štetno djelovanje utječe na hormonsku neravnotežu. Stoga je konzerve koje su se napuhale ili imaju neobičan oblik bolje baciti nego riskirati.

Što napraviti s viškom gljiva: Trikovi uz pomoć kojih traju mjesecima +1