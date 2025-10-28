Galerija 1 1 1 1 Gljive u hladnjaku mogu stajati tek nekoliko dana, ali na ledu će puno dulje trajati. Nemojte ih zamrzavati svježe jer će biti gnjecave nakon što ih odledite, nego ih prethodno dobro očistite i blanširajte. Nakon blanširanja možete ih zamrznuti na pladnju pa prebaciti u plastične vrećice, a iskoristite ih unutar šest mjeseci. Prilikom blanširanja, kako ne bi izgubile boju, u vodu možete doliti i nekoliko kapi octa. Možete ih i propirjati na maslacu ili luku i spremiti u plastične ili kartonske čaše pa zamrznuti kako biste imali praktične porcije za brzinski obrok. Višak pripremljenih jela s gljivama se ne preporučuje čuvati za sutradan jer se podgrijavanjem stvaraju štetni spojevi koji mogu biti opasni za zdravlje. Osim zamrzavanjem, gljive se mogu sačuvati i u marinadi, a možete ih i osušiti ili pak sačuvati u ulju.

Zamrzavanje

Gljive temeljito očistite, narežite ih na četvrtine ili ostavite cijele ako su manje. Pirjajte ih na malo neutralnog ulja dok ne omekšaju i otpuste vodu. Kada voda ispari ostavite gljive da se ohlade. Rasporedite gljive u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje pa stavite u zamrzivač. Smrznute gljive prebacite u vrećice za zamrzavanje pa istisnite što je više moguće zraka, zatvorite i označite datum kada ste ih zamrznuli.

Mariniranje

Gljive poput vrganja, lisičarki ili šampinjona možete kratko prokuhati u mješavini vode, octa, soli, papra i lovora pa složiti u sterilizirane staklenke i preliti ohlađenom marinadom. Na vrh dolijte malo ulja. Staklenke dobro zatvorite i čuvajte na hladnom mjestu nekoliko mjeseci do godinu dana. Po želji u marinadu dodajte češnjak, luk, senf, papar u zrnu ili ružmarin.

Dehidriranje

Sušenje je praktičan način kojim možete sačuvati vrganje, lisičarke, crne trube i druge aromatične vrste gljiva. Mogu se sušiti na zraku, u pećnici na 40–50 °C s odškrinutim vratima ili u dehidratoru. Kad postanu lomljive i bez vlage, čuvaju se u staklenim posudama ili platnenim vrećicama. Suhe gljive traju više mjeseci do godinu dana i idealne su za juhe, rižota i umake. Prije upotrebe ih namočite u toplu vodu.

Čuvanje u ulju

Gljive možete prokuhati pa ocijediti i sačuvati u maslinovom ulju. Također, možete i dodati sastojke koji će im dati finu aromu, što sjajno paše uz gljive poput šampinjona, ali vrganjima nemojte na taj način pokvariti fini, prirodni miris.

Obrišite gljive i narežite ih na manje komade ako je potrebno. Zakuhajte vino, ocat, češnjak, grančicu timijana te dodajte sol i papar. Smanjite vatru i kuhajte na laganoj vatri oko deset minuta. Blanširajte gljive u toj tekućini u nekoliko tura, otprilike minutu, zatim ih osušite na kuhinjskom papiru. Posložite gljive u sterilizirane staklenke i u svaku dodajte grančicu timijana, lovorov list i trakicu sušene korice naranče. Prelijte uljem. Zatvorite poklopce i ostavite da odstoje 1–2 tjedna prije upotrebe.

