Ove sočne mesne okruglice s aromatičnim biljem i kremastom fetom donose okuse Mediterana na vaš stol. Spoj slane fete, mirisnog kopra i peršina s bogatim umakom od rajčice i maslinovim uljem stvara savršeno uravnoteženo jelo – jednostavno, a opet posebno.
Mesne okruglice punjene feta sirom savršene su za obiteljski ručak ili večeru, a odlično će se slagati s rižom ili pireom od krumpira. Količina sastojaka u ovom receptu dovoljna je za četiri porcije, a cijela priprema traje tek sat vremena.
Mesne okruglice na mediteranski - sastojci:
Za mesne okruglice
- 90 g feta sira
- 2 ljutike, sitno nasjeckane
- 1 veliko jaje, lagano umućeno
- 1 češanj češnjaka, sitno nasjeckan
- 30 g panko mrvica
- 2 žlice sitno nasjeckanog svježeg kopra
- 1 žlica sitno nasjeckanog svježeg peršina
- 3/4 čajne žličice košer soli
- 1/4 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra
- 450 g mljevene junetine
- 2 čajne žličice ekstra djevičanskog maslinovog ulja
Za umak od rajčice
- 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana
- korica od pola limuna, izrezana u debele trake
- 1/4 čajne žličice sušenog origana
- 1/8 čajne žličice pahuljica ljute paprike
- 730 g nasjeckanih rajčica iz konzerve
- sol
- svježe mljeveni crni papar
- Za poslužicanje
- izmrvljena feta
- nasjeckani svježi kopar
Mesne okruglice na mediteranski - priprema:
- Stavite rešetku u sredinu pećnice i zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Lim za pečenje obložite papirom za pečenje.
- Narežite fetu na kockice od otprilike 1,2 cm.
- U velikoj zdjeli pomiješajte ljutiku, jaje, češnjak, panko mrvice, kopar, peršin, sol i crni papar. Dodajte meso pa umijesite rukama.
- Oblikujte kuglice od otprilike 2 žlice smjese. U sredinu utisnite jednu kocku fete, a zatim čvrsto zatvorite meso oko sira. Prebacite na lim za pečenje. Ponovite s preostalom smjesom od mesa i preostalim sirom. Pokapajte okruglice uljem, a zatim ih nježno promiješajte.
- Pecite okruglice dok ne dobiju lijepu boju, oko 20 minuta.
- U srednje velikom loncu na srednje jakoj vatri zagrijte ulje. Dodajte češnjak, limunovu koricu, origano i crvenu papriku. Kuhajte, miješajući, dok ne zamiriše, oko 30 sekundi. Dodajte rajčice i njihov sok, a zatim djelomično poklopite lonac. Smanjite vatru i pustite da lagano kuha, uz povremeno miješanje, dok se umak ne zgusne, oko 10 minuta. Posolite i popaprite.
- Prebacite mesne okruglice u umak. Smanjite vatru na sasvim laganu, a zatim djelomično poklopite lonac. Pustite da lagano kuha i kuhajte, povremeno miješajući, dok se okruglice ne zagriju, 5 do 7 minuta.
- Izvadite i bacite limunovu koricu. Pospite fetom i koprom. Poslužite s prilogom po želji.
