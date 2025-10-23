Ove sočne mesne okruglice s aromatičnim biljem i kremastom fetom donose okuse Mediterana na vaš stol. Spoj slane fete, mirisnog kopra i peršina s bogatim umakom od rajčice i maslinovim uljem stvara savršeno uravnoteženo jelo – jednostavno, a opet posebno.

Mesne okruglice punjene feta sirom savršene su za obiteljski ručak ili večeru, a odlično će se slagati s rižom ili pireom od krumpira. Količina sastojaka u ovom receptu dovoljna je za četiri porcije, a cijela priprema traje tek sat vremena.

Mesne okruglice na mediteranski - sastojci: Za mesne okruglice 90 g feta sira

2 ljutike, sitno nasjeckane

1 veliko jaje, lagano umućeno

1 češanj češnjaka, sitno nasjeckan

30 g panko mrvica

2 žlice sitno nasjeckanog svježeg kopra

1 žlica sitno nasjeckanog svježeg peršina

3/4 čajne žličice košer soli

1/4 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra

450 g mljevene junetine

2 čajne žličice ekstra djevičanskog maslinovog ulja Za umak od rajčice 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

korica od pola limuna, izrezana u debele trake

1/4 čajne žličice sušenog origana

1/8 čajne žličice pahuljica ljute paprike

730 g nasjeckanih rajčica iz konzerve

sol

svježe mljeveni crni papar

Za poslužicanje

izmrvljena feta

nasjeckani svježi kopar Mesne okruglice na mediteranski - priprema: Stavite rešetku u sredinu pećnice i zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Lim za pečenje obložite papirom za pečenje. Narežite fetu na kockice od otprilike 1,2 cm. U velikoj zdjeli pomiješajte ljutiku, jaje, češnjak, panko mrvice, kopar, peršin, sol i crni papar. Dodajte meso pa umijesite rukama. Oblikujte kuglice od otprilike 2 žlice smjese. U sredinu utisnite jednu kocku fete, a zatim čvrsto zatvorite meso oko sira. Prebacite na lim za pečenje. Ponovite s preostalom smjesom od mesa i preostalim sirom. Pokapajte okruglice uljem, a zatim ih nježno promiješajte. Pecite okruglice dok ne dobiju lijepu boju, oko 20 minuta. U srednje velikom loncu na srednje jakoj vatri zagrijte ulje. Dodajte češnjak, limunovu koricu, origano i crvenu papriku. Kuhajte, miješajući, dok ne zamiriše, oko 30 sekundi. Dodajte rajčice i njihov sok, a zatim djelomično poklopite lonac. Smanjite vatru i pustite da lagano kuha, uz povremeno miješanje, dok se umak ne zgusne, oko 10 minuta. Posolite i popaprite. Prebacite mesne okruglice u umak. Smanjite vatru na sasvim laganu, a zatim djelomično poklopite lonac. Pustite da lagano kuha i kuhajte, povremeno miješajući, dok se okruglice ne zagriju, 5 do 7 minuta. Izvadite i bacite limunovu koricu. Pospite fetom i koprom. Poslužite s prilogom po želji.

