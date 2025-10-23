Cowboys candy ili u prijevodu s engleskog jezika kaubojski bomboni su kandirane i zakiseljene jalapeno papričice koje se dodaju brojnim jelima.
Dodati ih možete u salate i sendviče, a posebno dobro slažu se s pečenom piletinom.
Kaubojski bomboni nisu slatkiš. Naprotiv, riječ je o ljutim papričicama koje se ukisele te pomiješaju s medom ili šećerom. Rezultat je dodatak jelima koji kombinira pikantan okus kiselih krastavaca te umjerenu ljutinu jalapeno papričica.
Prvu verziju ovih "bombona" navodno je napravila mlada djevojka Mindie Heironimus s jednog ranča u Teksasu dvadesetih godina prošlog stoljeća. Željela je produžiti rok valjanosti jalapeno papričica na farmi svoje obitelji te ih je ukiselila poput krastavaca.
Kaubojske bombone možete napraviti i kod kuće u svega pola sata. Donosimo vam najjednostavniji recept za ovaj američki dodatak jelima koji će u vašem hladnjaku izdržati oko tri tjedna.
Kaubojski bomboni - sastojci:
- 230 g jalapeno papričica
- 200 g bijelog šećera
- 125 ml jabučnog octa
- 1 čajna žličica sjemenki gorušice
- ¼ čajne žličice sjemenki celera
- ¼ čajne žličice mljevene kurkume
- ¼ čajne žličice soli
Kaubojski bomboni - priprema:
- Očistite i narežite svježe jalapeno papričice na tanke kolutiće.
- Pripremite sirup: u manjem loncu pomiješajte šećer, jabučni ocat, sjemenke gorušice, sjemenke celera, kurkumu i sol. Kuhajte na srednje jakoj vatri uz povremeno miješanje dok ne zavrije. Za to će vam biti potrebno oko tri do četiri minute.
- Dodajte narezane jalapeno papričice u smjesu i kuhajte sve zajedno oko četiri do pet minuta.
- Izvadite papričice iz lonca i stavite ih u staklenku. Ostatak tekućine u loncu nastavite kuhati još oko pet do deset minuta dok se ne zgusne i ne reducira za otprilike trećinu.
- Prelijte vrući sirup preko papričica u staklenki. Ostavite da se ohlade na sobnoj temperaturi do kraja, a potom ih zatvorite s poklopcem i pohranite u hladnjaku do tri tjedna. Dobar tek!
