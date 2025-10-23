Cowboys candy ili u prijevodu s engleskog jezika kaubojski bomboni su kandirane i zakiseljene jalapeno papričice koje se dodaju brojnim jelima.

Dodati ih možete u salate i sendviče, a posebno dobro slažu se s pečenom piletinom.



Kaubojski bomboni nisu slatkiš. Naprotiv, riječ je o ljutim papričicama koje se ukisele te pomiješaju s medom ili šećerom. Rezultat je dodatak jelima koji kombinira pikantan okus kiselih krastavaca te umjerenu ljutinu jalapeno papričica.



Prvu verziju ovih "bombona" navodno je napravila mlada djevojka Mindie Heironimus s jednog ranča u Teksasu dvadesetih godina prošlog stoljeća. Željela je produžiti rok valjanosti jalapeno papričica na farmi svoje obitelji te ih je ukiselila poput krastavaca.



Kaubojske bombone možete napraviti i kod kuće u svega pola sata. Donosimo vam najjednostavniji recept za ovaj američki dodatak jelima koji će u vašem hladnjaku izdržati oko tri tjedna.

Kaubojski bomboni - sastojci: 230 g jalapeno papričica

200 g bijelog šećera

125 ml jabučnog octa

1 čajna žličica sjemenki gorušice

¼ čajne žličice sjemenki celera

¼ čajne žličice mljevene kurkume

¼ čajne žličice soli Kaubojski bomboni - priprema: Očistite i narežite svježe jalapeno papričice na tanke kolutiće. Pripremite sirup: u manjem loncu pomiješajte šećer, jabučni ocat, sjemenke gorušice, sjemenke celera, kurkumu i sol. Kuhajte na srednje jakoj vatri uz povremeno miješanje dok ne zavrije. Za to će vam biti potrebno oko tri do četiri minute. Dodajte narezane jalapeno papričice u smjesu i kuhajte sve zajedno oko četiri do pet minuta. Izvadite papričice iz lonca i stavite ih u staklenku. Ostatak tekućine u loncu nastavite kuhati još oko pet do deset minuta dok se ne zgusne i ne reducira za otprilike trećinu. Prelijte vrući sirup preko papričica u staklenki. Ostavite da se ohlade na sobnoj temperaturi do kraja, a potom ih zatvorite s poklopcem i pohranite u hladnjaku do tri tjedna. Dobar tek!

