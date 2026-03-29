Maslačak (Taraxacum officinale) mnogi smatraju običnim korovom, no riječ je o jednoj od najzdravijih samoniklih biljaka koje možemo pronaći u prirodi. Ovaj žuti cvijet koji u proljeće prekriva livade stoljećima se koristi u narodnoj medicini i prehrani zahvaljujući svom bogatom nutritivnom sastavu i brojnim zdravstvenim koristima.

Maslačak je mnogo više od obične livadske biljke. Njegova nutritivna vrijednost i ljekovita svojstva čine ga izvrsnim dodatkom svakodnevnoj prehrani. Bilo da ga konzumirate u salati, kao čaj ili u obliku sirupa, maslačak može biti jednostavan i prirodan način za poboljšanje zdravlja.

Iako je maslačak izuzetno zdrav, važno je brati ga na čistim područjima, daleko od prometnica i zagađenja. Također, osobe koje uzimaju određene lijekove ili imaju kronične bolesti trebale bi se posavjetovati s liječnikom prije redovite konzumacije.

Zašto je maslačak dobar za zdravlje?

Maslačak je prava riznica vitamina i minerala. Sadrži vitamine A, C i K, kao i željezo, kalcij i kalij. Osim toga, bogat je antioksidansima koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala i štite organizam od raznih bolesti.

Jedna od najpoznatijih prednosti maslačka je njegov pozitivan učinak na jetru. Djeluje kao prirodni detoksikator, potiče izlučivanje toksina i podržava rad probavnog sustava. Također može pomoći kod nadutosti, sporog metabolizma i problema s probavom.

Maslačak ima i diuretska svojstva, što znači da potiče izlučivanje viška tekućine iz organizma. Zbog toga se često koristi za smanjenje zadržavanja vode i osjećaja težine u tijelu.

Kako konzumirati maslačak?

Jedna od najvećih prednosti maslačka je njegova svestranost u prehrani. Gotovo svi dijelovi biljke su jestivi – od korijena do cvijeta.

1. Svježi listovi (salata)

Mladi listovi maslačka idealni su za salate. Imaju blago gorak okus koji se odlično slaže s maslinovim uljem, češnjakom i kuhanim jajima. Najbolje ih je brati u proljeće, prije nego što biljka procvjeta, jer su tada najnježniji.

2. Čaj od maslačka

Čaj se može pripremiti od sušenih listova ili korijena. Djeluje blagotvorno na probavu i pomaže u detoksikaciji organizma. Dovoljno je jednu žličicu sušenog maslačka preliti vrućom vodom i ostaviti 10 minuta.

3. Korijen maslačka (zamjena za kavu)

Korijen se može osušiti, pržiti i samljeti te koristiti kao zdrava alternativa kavi bez kofeina. Ovaj napitak ima blago orašasti okus i posebno je popularan među ljubiteljima prirodne prehrane.

4. Sirup ili med od cvjetova

Cvjetovi maslačka koriste se za pripremu sirupa koji podsjeća na med. Osim što je ukusan, može pomoći kod kašlja i jačanja imuniteta.

