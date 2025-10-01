Danci imaju appelstroop, a Amerikanci apple butter ili maslac od jabuka. U njega zapravo ne ide maslac - ime je dobio jer se jabuke, šećer i začini zajedno kuhaju dok se stvore taman gusti namaz koji teksturom podsjeća na maslac.
Riječ je o svojevrsnom pekmezu koji se na sjeveru Europe priprema iskuhavanjem jabučnog soka, a servira na kruhu, s palačinkama i vaflima, ali i kao glazura za pečeno meso. Neki ga stavljaju čak i u gulaše.
Američki maslac od jabuka, pak, oponaša okus nadjeva pite od jabuka. Možete ga napraviti i u vlastitom domu.
Da biste dobili najbolje rezultate poslužite se slatkom sortom jabuka poput zlatnog delišesa, fujia ili gale. Jabuke nije potrebno guliti, ali ih dobro operite i uklonite im sjemenke i jezgru.
Maslac od jabuka - sastojci:
- 2,5 kg očišćenih slatkih jabuka
- 200 ml vode
- 200 g smeđeg šećera
- 100 bijelog šećera
- 1 žlica mljevenog cimeta
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- ½ čajne žličice mljevenih klinčića
- ¼ čajne žličice muškatnog oraščića
- prstohvat soli
Maslac od jabuka - priprema:
- Jabuke dobro operite, očistite i narežite na kocke veličine oko dva centimetara. Stavite ih u lonac zajedno s vodom, šećerom i začinima i zagrijte na štednjaku.
- Kuhajte sve zajedno oko dva sata u poklopljenom loncu i na umjerenoj temperaturi, odnosno dok jabuke ne omekšaju. Štapnim mikserom pretvorite omekšane jabuke u pire.
- Nastavite kuhati pire u otklopljenom loncu dok se smjesa ne zgusne i ne dobije lijepu tamno-smeđu boju.
- Ohladite namaz do kraja, spremite ga u posudu i stavite u hladnjak. Ovako pohranjeni maslac od jabuka izdržat će do dva tjedna u hladnjaku. Poslužite ga na kruhu, s palačinkama – ili na neki drugi način. Dobar tek!
