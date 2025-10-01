Danci imaju appelstroop, a Amerikanci apple butter ili maslac od jabuka. U njega zapravo ne ide maslac - ime je dobio jer se jabuke, šećer i začini zajedno kuhaju dok se stvore taman gusti namaz koji teksturom podsjeća na maslac.



Riječ je o svojevrsnom pekmezu koji se na sjeveru Europe priprema iskuhavanjem jabučnog soka, a servira na kruhu, s palačinkama i vaflima, ali i kao glazura za pečeno meso. Neki ga stavljaju čak i u gulaše.



Američki maslac od jabuka, pak, oponaša okus nadjeva pite od jabuka. Možete ga napraviti i u vlastitom domu.



Da biste dobili najbolje rezultate poslužite se slatkom sortom jabuka poput zlatnog delišesa, fujia ili gale. Jabuke nije potrebno guliti, ali ih dobro operite i uklonite im sjemenke i jezgru.

Maslac od jabuka - sastojci: 2,5 kg očišćenih slatkih jabuka

200 ml vode

200 g smeđeg šećera

100 bijelog šećera

1 žlica mljevenog cimeta

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

½ čajne žličice mljevenih klinčića

¼ čajne žličice muškatnog oraščića

prstohvat soli Maslac od jabuka - priprema: Jabuke dobro operite, očistite i narežite na kocke veličine oko dva centimetara. Stavite ih u lonac zajedno s vodom, šećerom i začinima i zagrijte na štednjaku. Kuhajte sve zajedno oko dva sata u poklopljenom loncu i na umjerenoj temperaturi, odnosno dok jabuke ne omekšaju. Štapnim mikserom pretvorite omekšane jabuke u pire. Nastavite kuhati pire u otklopljenom loncu dok se smjesa ne zgusne i ne dobije lijepu tamno-smeđu boju. Ohladite namaz do kraja, spremite ga u posudu i stavite u hladnjak. Ovako pohranjeni maslac od jabuka izdržat će do dva tjedna u hladnjaku. Poslužite ga na kruhu, s palačinkama – ili na neki drugi način. Dobar tek!

