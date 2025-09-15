Manicotti su talijanska tjestenina slična canellonima, ali obično rebrasta i nešto deblja. Kod nas je i nije tako lako pronaći, ali za ove „manicotte“ to nije nikakav problem jer će ih vrlo dobro odglumiti listovi tijesta za lazanje. Dodatni je plus to što ih je puno lakše napuniti nego cjevastu tjesteninu.

Oni se pune finom mješavinom sireva, a sve se zajedno potpm zapeče u umaku od rajčice. Možete koristiti domaći ili kupovni umak od rajčice – jednostavna napoletana ili marinara bit će pun pogodak.