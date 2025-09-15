Manicotti su talijanska tjestenina slična canellonima, ali obično rebrasta i nešto deblja. Kod nas je i nije tako lako pronaći, ali za ove „manicotte“ to nije nikakav problem jer će ih vrlo dobro odglumiti listovi tijesta za lazanje. Dodatni je plus to što ih je puno lakše napuniti nego cjevastu tjesteninu.
Oni se pune finom mješavinom sireva, a sve se zajedno potpm zapeče u umaku od rajčice. Možete koristiti domaći ili kupovni umak od rajčice – jednostavna napoletana ili marinara bit će pun pogodak.
Manicotti punjeni sirom u umaku od rajčice - sastojci:
- 750 ml gotovog umaka od rajčice
- 16 listova tijesta za lazanje
- 720 g ricotte
- 180 g svježe naribanog parmezana
- 225 g naribane mozzarelle
- 2 velika jaja, lagano umućena
- 1 čajna žličica soli
- 1/2 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra
- 2 žlice svježe nasjeckanog peršina
- 1 čajna žličica sušenog bosiljka
Manicotti punjeni sirom u umaku od rajčice - priprema:
- U srednjoj zdjeli pomiješajte ricottu, pola pripremljene količine parmezana, mozzarellu, jaja, sol, papar i začinsko bilje. Ostavite sa strane.
- Ulijte kipuće vode u veliku posudu za pečenje (cca 2 prsta visine). Dodajte suhe listove za lazanje, nekoliko odjednom, i ostavite ih da se namaču dok ne postanu mekani, oko 5 minuta. Po potrebi upotrijebite vilicu za odvajanje listova. Izvadite listove lazanja iz vode i složite ih u jednom sloju na tanjur.
- Na dno posude za pečenje dimenzija 23 × 33 cm izlijte 380 ml crvenog umaka. Pripremite jedan list lazanja i na njega izvadite nekoliko žlica smjese sira uz kraću stranicu. Zarolajte skroz u „cijev“ i prebacite u posudu za pečenje šavom prema dolje. Ponovite s ostalim listovima tijesta.
- Preostali umak od rajčice prelijte preko punjene tjestenine. Prekrijte posudu aluminijskom folijom i pecite na 190 stupnjeva oko 40 minuta. Skinite foliju i pospite preostalim parmezanom. Pecite dok se sir ne otopi, oko 5-7 minuta. Izvadite iz pećnice i ostavite da odstoji 10-15 minuta prije posluživanja.