Galerija 1 1 1 1 Macadamia integrifolia i Macadamia tetraphylla vrste su zimzelenog drveća koje potječu iz Australije, s danas se uzgajaju u tropskim i suptropskim područjima.

Drvo makadamije može narasti i do 15 metara visine, a daje plodove u obliku tvrde okrugle ljuske u kojoj se nalazi kremasti orašasti plod – makadamija orah. Ljuska je iznimno tvrda i često se za otvaranje koriste posebni alati.

Makadamija je poznata kao jedan od najskupljih orašastih plodova, jer drvo sporije raste, a proces berbe i obrade zahtijeva dosta rada.

Nutritivni sastav makadamije

Makadamija orasi su ukusna i nutritivno bogata namirnica. Zbog zdravih masnoća, vitamina i minerala mogu biti odličan dodatak uravnoteženoj prehrani. Ipak, zbog visoke kalorijske vrijednosti najbolje ih je konzumirati u umjerenim količinama. Preporučena količina je oko 30 g dnevno (jedna šaka).

Umjerena konzumacija makadamije može imati više zdravstvenih koristi. U 100 g makadamije nalazi se približno 700 kcal, 75 g masti (pretežno zdrave mononezasićene masti), 8 g proteina, 14 g ugljikohidrata i 8 g vlakana. Makadamija je bogata vitaminom B1 (tiaminom), magnezijem, kalijem, željezom, fosforom i antioksidansima koji štite stanice od oksidativnog stresa.

Zašto je dobro jesti makadamiju

1. Dobra za srce

Makadamija je bogata mononezasićenim mastima koje mogu pomoći u smanjenju lošeg LDL kolesterola.

2. Čuva mozak i živčani sustav

Sadrži vitamin B1 i zdrave masti koje su važne za funkciju mozga.

3. Pomaže kontroli težine

Iako je kalorična, zbog masti i vlakana daje dug osjećaj sitosti.

4. Antioksidativno djelovanje

Antioksidansi pomažu smanjiti upalne procese u tijelu.

5. Zdravlje kože

Zdrave masnoće mogu pridonijeti elastičnosti kože.

Kako jesti makadamiju

1. Sirova ili pržena

Najjednostavniji način je konzumirati je kao grickalicu. Možete je lagano tostirati i posoliti.

2. U salatama

Makadamija orasi dodaju lijepu hrskavost salatama, a posebno se dobro slažu s piletinom, avokadom, zelenom salatom i preljevima na bazi citrusa.

3. U slasticama

Makadamija je popularna i u kolačima, muffinima i keksima - posebno s bijelom čokoladom.

4. Maslac od makadamije

Od makadamija oraha samljevenih u blenderu može se napraviti namaz sličan maslacu od kikirikija.

5. U smoothiejima i zobenim pahuljicama

Dodaje kremastu teksturu i zdrave masti doručku.

