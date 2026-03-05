Mirisni, prhki i nježno zeleni kolačići s pistacijama savršen su izbor kada želite pripremiti nešto slatko, brzo i malo drugačije. Ovi zalogajčići rade se u samo jednoj zdjeli, s tek nekoliko osnovnih sastojaka, a zahvaljujući pravim pistacijama imaju bogat i prirodan okus.
Tijesto se priprema vrlo jednostavno, potrebno ga je kratko ohladiti, a zatim se oblikuju mali kuglasti kolačići koji se nakon pečenja pretvaraju u mekane slastice. Po želji ih možete dodatno obogatiti preljevom od smeđeg maslaca koji daje laganu karamelastu i orašastu aromu. Idealni su za svečanije i blagdanske pladnjeve, ali i kao brzi desert uz kavu ili čaj.
Kolačići s pistacijama - sastojci:
Za kolačiće
- 130 g pistacija (slanih ili neslanih)
- 230 g maslaca, omekšanog na sobnoj temperaturi
- 90 g šećera u prahu
- 1 čajna žličica) ekstrakta vanilije
- 1 čajna žličica ekstrakta badema
- 280 g glatkog brašna
- 1–2 kapi zelene prehrambene boje, po želji
Za preljev od smeđeg maslaca (po želji)
- 60 g maslaca
- 120 g šećera u prahu
- 30 ml mlijeka ili slatkog vrhnja
- ¼ čajne žličice ekstrakta vanilije
Kolačići s pistacijama - priprema:
- Pistacije stavite u sjeckalicu ili mali multipraktik te ih usitnite dok ne dobijete vrlo sitne mrvice. Trebat će vam oko ¾ šalice (otprilike 90 g) sitno mljevenih pistacija. Ostatak ostavite sa strane.
- U većoj zdjeli mikserom kratko izmiksajte omekšani maslac, oko 1 minute, dok ne postane potpuno gladak i kremast. Dodajte šećer u prahu, ekstrakt vanilije i ekstrakt badema te miksajte dok se sastojci ne sjedine. U smjesu dodajte brašno, usitnjene pistacije i, po želji, kap ili dvije zelene boje. Miješajte dok ne dobijete gusto tijesto. U početku može izgledati suho, ali će se tijekom miješanja povezati.
- Zdjelu pokrijte i stavite tijesto u hladnjak na najmanje 30 minuta (može stajati i do 3 dana). Ako tijesto hladite dulje od 2 sata, prije oblikovanja ga ostavite oko 30 minuta na sobnoj temperaturi kako bi omekšalo.
- Pećnicu zagrijte na 175 stupnjeva. Lim za pečenje obložite papirom za pečenje.
- Od tijesta oblikujte kuglice veličine otprilike jedne žlice tijesta i rasporedite ih na lim, s razmakom od oko 5 cm. Ako se tijesto mrvi, nastavite ga oblikovati rukama – toplina dlanova pomoći će da se poveže.
- Kolačiće pecite 14–15 minuta, dok donji rubovi lagano ne porumene, a vrh ostane svijetao.
- Nakon pečenja ostavite ih 5 minuta na limu, zatim ih premjestite na rešetku da se potpuno ohlade.
- Maslac narežite na komade i stavite u svijetlu tavu. Zagrijavajte na srednje jakoj vatri uz povremeno miješanje.
- U mlaki maslac umiješajte šećer u prahu, mlijeko i vaniliju te pjenjačom izmiješajte do glatke glazure. Po potrebi dodajte još šećera u prahu za gušću teksturu ili malo mlijeka ako želite rjeđu.
- Ohlađene kolačiće umočite u glazuru ili je lagano prelijte preko njih. Preljev će se stvrdnuti za otprilike 1–2 sata.
