Mirisni, prhki i nježno zeleni kolačići s pistacijama savršen su izbor kada želite pripremiti nešto slatko, brzo i malo drugačije. Ovi zalogajčići rade se u samo jednoj zdjeli, s tek nekoliko osnovnih sastojaka, a zahvaljujući pravim pistacijama imaju bogat i prirodan okus.

Tijesto se priprema vrlo jednostavno, potrebno ga je kratko ohladiti, a zatim se oblikuju mali kuglasti kolačići koji se nakon pečenja pretvaraju u mekane slastice. Po želji ih možete dodatno obogatiti preljevom od smeđeg maslaca koji daje laganu karamelastu i orašastu aromu. Idealni su za svečanije i blagdanske pladnjeve, ali i kao brzi desert uz kavu ili čaj.

Kolačići s pistacijama - sastojci: Za kolačiće 130 g pistacija (slanih ili neslanih)

230 g maslaca, omekšanog na sobnoj temperaturi

90 g šećera u prahu

1 čajna žličica) ekstrakta vanilije

1 čajna žličica ekstrakta badema

280 g glatkog brašna

1–2 kapi zelene prehrambene boje, po želji Za preljev od smeđeg maslaca (po želji) 60 g maslaca

120 g šećera u prahu

30 ml mlijeka ili slatkog vrhnja

¼ čajne žličice ekstrakta vanilije Kolačići s pistacijama - priprema: Pistacije stavite u sjeckalicu ili mali multipraktik te ih usitnite dok ne dobijete vrlo sitne mrvice. Trebat će vam oko ¾ šalice (otprilike 90 g) sitno mljevenih pistacija. Ostatak ostavite sa strane. U većoj zdjeli mikserom kratko izmiksajte omekšani maslac, oko 1 minute, dok ne postane potpuno gladak i kremast. Dodajte šećer u prahu, ekstrakt vanilije i ekstrakt badema te miksajte dok se sastojci ne sjedine. U smjesu dodajte brašno, usitnjene pistacije i, po želji, kap ili dvije zelene boje. Miješajte dok ne dobijete gusto tijesto. U početku može izgledati suho, ali će se tijekom miješanja povezati. Zdjelu pokrijte i stavite tijesto u hladnjak na najmanje 30 minuta (može stajati i do 3 dana). Ako tijesto hladite dulje od 2 sata, prije oblikovanja ga ostavite oko 30 minuta na sobnoj temperaturi kako bi omekšalo. Pećnicu zagrijte na 175 stupnjeva. Lim za pečenje obložite papirom za pečenje. Od tijesta oblikujte kuglice veličine otprilike jedne žlice tijesta i rasporedite ih na lim, s razmakom od oko 5 cm. Ako se tijesto mrvi, nastavite ga oblikovati rukama – toplina dlanova pomoći će da se poveže. Kolačiće pecite 14–15 minuta, dok donji rubovi lagano ne porumene, a vrh ostane svijetao. Nakon pečenja ostavite ih 5 minuta na limu, zatim ih premjestite na rešetku da se potpuno ohlade. Maslac narežite na komade i stavite u svijetlu tavu. Zagrijavajte na srednje jakoj vatri uz povremeno miješanje. U mlaki maslac umiješajte šećer u prahu, mlijeko i vaniliju te pjenjačom izmiješajte do glatke glazure. Po potrebi dodajte još šećera u prahu za gušću teksturu ili malo mlijeka ako želite rjeđu. Ohlađene kolačiće umočite u glazuru ili je lagano prelijte preko njih. Preljev će se stvrdnuti za otprilike 1–2 sata.

