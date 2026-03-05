Mirisi Mediterana u ovom jelu dolaze iz kombinacije sočne janjetine i aromatičnog origana, dok feta i pinjoli dodaju završni sloj okusa i teksture. Grčke janjeće okruglice pripremaju se u bogatom umaku od rajčice i crnog vina koji se polako krčka u pećnici, zbog čega meso ostaje izuzetno mekano i sočno.
Jelo je idealno za obiteljski ručak ili večeru s prijateljima jer se priprema u jednoj posudi i poslužuje izravno iz nje. Poslužite uz svježi kruh, kus-kus ili orzo tjesteninu te jednostavnu salatu.
Grčke mesne okruglice - sastojci:
Za umak
- 60 ml maslinova ulja
- 400 g sjeckane rajčice iz konzerve
- 600 ml pasirane rajčice
- 200 ml crnog vina
- 2 ½ čajne žličice mljevenog cimeta
- 1 ½ čajna žličica sušenih čili pahuljica
- 4 žlice meda
- 2 žlice svježeg origana, sitno sjeckanog
- sol
- svježe mljeveni crni papar
Za mesne okruglice
- 400 g mljevene janjetine
- 200 g nemasne mljevene govedine
- 1 manji crveni luk, sitno nasjeckan
- 3 režnja češnjaka, protisnuta
- 75 g grčkog jogurta (+ malo za posluživanje)
- 75 g mekih krušnih mrvica
- 1 žlica sušenog origana
- sol
- svježe mljeveni crni papar
- 200 g feta sira
- 25 g pinjola, lagano tostiranih
- šaka svježeg peršina, nasjeckanog
Grčke mesne okruglice - priprema:
- U velikoj zdjeli pomiješajte mljevenu janjetinu i govedinu, crveni luk, češnjak, grčki jogurt, krušne mrvice i sušeni origano. Dodajte obilno svježe mljevenog papra i prstohvat soli.
- Sve dobro izmiješajte rukama dok ne dobijete ujednačenu smjesu, zatim oblikujte 18 većih mesnih okruglica. Stavite ih u hladnjak na 30 minuta kako bi zadržale oblik tijekom pečenja.
- Zagrijte pećnicu na 170 stupnjeva.
- U velikoj tavi zagrijte maslinovo ulje pa u nekoliko tura kratko zapecite okruglice sa svih strana dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Izvadite ih na tanjur.
- Iz tave uklonite višak masnoće, zatim dodajte sjeckane rajčice i pasiranu rajčicu. Pustite da kratko zakuha, pritom drvenom kuhačom sastružite sve s dna tave.
- Umak prelijte u dublju posudu za pečenje ili lim za pečenje. Umiješajte crno vino, cimet,pahuljice čili papričice, med i svježi origano te posolite i popaprite po ukusu.
- Umak rasporedite po posudi, a zatim u njega poslažite mesne okruglice. Posudu prekrijte aluminijskom folijom i pecite u pećnici 1 sat i 30 minuta.
- Povećajte temperaturu na 220 stupnjeva. Uklonite foliju i rasporedite fetu natrganu na veće komade. Vratite u pećnicu još 15 minuta, dok se sir lagano ne zapeče.
- Prije posluživanja jelo pospite svježim peršinom i tostiranim pinjolima. Po želji dodajte i nekoliko žlica grčkog jogurta.
