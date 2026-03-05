Mirisi Mediterana u ovom jelu dolaze iz kombinacije sočne janjetine i aromatičnog origana, dok feta i pinjoli dodaju završni sloj okusa i teksture. Grčke janjeće okruglice pripremaju se u bogatom umaku od rajčice i crnog vina koji se polako krčka u pećnici, zbog čega meso ostaje izuzetno mekano i sočno.

Jelo je idealno za obiteljski ručak ili večeru s prijateljima jer se priprema u jednoj posudi i poslužuje izravno iz nje. Poslužite uz svježi kruh, kus-kus ili orzo tjesteninu te jednostavnu salatu.

Grčke mesne okruglice - sastojci: Za umak 60 ml maslinova ulja

400 g sjeckane rajčice iz konzerve

600 ml pasirane rajčice

200 ml crnog vina

2 ½ čajne žličice mljevenog cimeta

1 ½ čajna žličica sušenih čili pahuljica

4 žlice meda

2 žlice svježeg origana, sitno sjeckanog

sol

svježe mljeveni crni papar Za mesne okruglice 400 g mljevene janjetine

200 g nemasne mljevene govedine

1 manji crveni luk, sitno nasjeckan

3 režnja češnjaka, protisnuta

75 g grčkog jogurta (+ malo za posluživanje)

75 g mekih krušnih mrvica

1 žlica sušenog origana

sol

svježe mljeveni crni papar

200 g feta sira

25 g pinjola, lagano tostiranih

šaka svježeg peršina, nasjeckanog Grčke mesne okruglice - priprema: U velikoj zdjeli pomiješajte mljevenu janjetinu i govedinu, crveni luk, češnjak, grčki jogurt, krušne mrvice i sušeni origano. Dodajte obilno svježe mljevenog papra i prstohvat soli. Sve dobro izmiješajte rukama dok ne dobijete ujednačenu smjesu, zatim oblikujte 18 većih mesnih okruglica. Stavite ih u hladnjak na 30 minuta kako bi zadržale oblik tijekom pečenja. Zagrijte pećnicu na 170 stupnjeva. U velikoj tavi zagrijte maslinovo ulje pa u nekoliko tura kratko zapecite okruglice sa svih strana dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Izvadite ih na tanjur. Iz tave uklonite višak masnoće, zatim dodajte sjeckane rajčice i pasiranu rajčicu. Pustite da kratko zakuha, pritom drvenom kuhačom sastružite sve s dna tave. Umak prelijte u dublju posudu za pečenje ili lim za pečenje. Umiješajte crno vino, cimet,pahuljice čili papričice, med i svježi origano te posolite i popaprite po ukusu. Umak rasporedite po posudi, a zatim u njega poslažite mesne okruglice. Posudu prekrijte aluminijskom folijom i pecite u pećnici 1 sat i 30 minuta. Povećajte temperaturu na 220 stupnjeva. Uklonite foliju i rasporedite fetu natrganu na veće komade. Vratite u pećnicu još 15 minuta, dok se sir lagano ne zapeče. Prije posluživanja jelo pospite svježim peršinom i tostiranim pinjolima. Po želji dodajte i nekoliko žlica grčkog jogurta.

